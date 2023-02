Novo auxílio de R$ 600 para aposentados pode ser liberado; veja como funciona

Quando iniciou a pandemia do Covid-19, os pensionistas e aposentados não foram beneficiados com algum auxílio, por mais que depois tenham recebido o 13º salário, eles foram o único público que não receberam auxílio do governo e nem auxílio emergencial.

O 13º salário foi adiantado para os aposentados com o intuito de ajudar a economia do nosso Brasil, porém até hoje eles não receberam nada do governo como um auxílio de ajuda referente a essa pandemia que mexeu com todos. Por isso, trouxemos esse texto para anunciar uma proposta da SUG 13/20 que está no Senado Federal e na Comissão de Direitos Humanos – CDH – que foi criada pelo senador Paulo Paim.

Auxílio para aposentados

A nova proposta é justamente para isso, tem como intenção trazer para os aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – para receberem um auxílio emergencial no valor de R$ 600 (que no caso seria uma ajuda para esse público que também está passando e enfrentando essa crise de economia em nosso país).

Essa ajuda financeira é diretamente para todos os segurados do INSS como informado acima, pois eles foram o público que mais foi afetado, justamente pela falta de recursos financeiro que eles não receberem do governo na época que estava alta a pandemia.

Aposentados e pensionistas

Esse público já é um grupo que precisa de mais atenção e cuidado, e infelizmente a situação deles é preocupante e o governo deseja dar uma atenção a eles e assim dar a eles o auxílio emergencial. O governo junto com os parlamentares quer fazer um plano de ação para trazer apoio para esse público que frequentemente já passa por dificuldades financeiras com remédios e tratamentos.

É importante trazer dados para entender a situação: 70% das pessoas que são beneficiárias do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – 40% deles tem renda comprometida com empréstimos de longo prazo e 80% dessas pessoas recebem apenas o valor de um salário-mínimo.

Devido a isso, é necessário que tenha uma ajuda financeira para que seja igual para todos e que todos possam ser ajudados, principalmente os aposentados e pensionistas do INSS que já gastam tanto.

Veja também: Bolsa Família: quem recebe pode ganhar 14 benefícios EXTRAS

Quem tem direito

Caso essa proposta for aceita, esse dinheiro do auxílio emergencial tem alvo específico para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem até dois salários-mínimos (R$ 2.604,00).

O auxílio emergencial vai ser uma ajuda para esse público que não recebeu durante a pandemia do Covid-19, então nada mais justo deles serem beneficiados nessa categoria.

Veja também: 13º salário do BPC foi liberado em 2023? Veja quem pode receber