Não podem ser vendidos! Itens PROIBIDOS no marketplace do Facebook

Antes o facebook era apenas para entretenimento, agora com o marketplace é uma grande plataforma de vendas. Afinal, tem uma variedade coisas que podem ser vendidas e também de vários lugares do Brasil, e tem como você procurar itens mais próximos da sua localização. No marketplace os itens são separados por categorias, exemplo: veículos, artigos domésticos, imóveis, jogos, entre outros.

O que ninguém imagina é que nem todas as coisas podem ser vendidas por essa plataforma, pois pode chegar a infringir a política comercial da rede social. Lembrando que tudo que a pessoa posta para vender a plataforma análise, e se não estiver dentro dos requisitos o anúncio não será publicado.

Ou seja, a pessoa coloca o item, porém recebe uma notificação de que a plataforma está verificando o anúncio e só depois mostra se foi aprovado ou não. É válido ressaltar que se por acaso o anunciante não concorde com a plataforma, pode pedir para o facebook rever novamente a questão, porém é necessário também apresentar uma boa justificativa.

Todos têm acesso

Toda pessoa que tem instalado o aplicativo do Facebook e possui uma conta pode acessar essa plataforma do Marketplace, que sempre está na primeira página do facebook, além disso qualquer pessoa também pode fazer um anúncio, comprar algum item e assim vai.

Itens que não podem ser vendidos no Marketplace

O Marketplace do Facebook também tem uma política comercial que deve ser seguida pelos usuários, e assim não é tudo que pode ser postado para venda e nem algumas formas de anúncio, mas infelizmente não são todos que sabem disso pôr o Marketplace ser ainda considerada uma plataforma “nova” e muitos ainda não sabem mexer.

O Marketplace não aceita anúncios de:

Venda de animais: Esse ponto não é somente no marketplace e sim no facebook inteiro, eles não aceitam venda de animais, seja pets ou silvestres, é válido lembrar que a regra também abrange a proibição de adoção de animais.

Serviços: o marketplace não aceita anúncio de vendas de serviço, como: serviços de limpeza, doméstica, entre outros.

Ingressos: O marketplace também não aceita vendas de ingresso para festas, shows, entre outros também, não é permitido nem anúncios desse tipo.

Remédios: Remédios ou produtos de saúde não são aceitos no marketplace do Facebook, seja remédio para humanos ou para animais são proibidos.

O Marketplace é uma plataforma que está em crescimento já são milhares de pessoas que estão vendendo e comprando por lá, mas deve tomar cuidado para não descumprir as regras e a sua conta for punida.

