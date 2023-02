Navegador de internet vai sortear R$ 50 mil em prêmios no Brasil

Com certeza a maioria dos brasileiros alguma vez na vida, já usou algum navegador da Opera, uma vez que eles têm a tendência de serem mais leves, além de já possuírem VPN inclusa, o que torna ele tão popular. Além disso, há também um navegador da Opera focado apenas em Gamers e esse são apenas alguns dos inúmeros diferenciais da empresa. E agora, ela está lançando uma promoção incrível, que pode garantir vários reais em prêmios para os usuários, confira.

Como a Opera irá sortear R$ 50 mil em prêmios somente para o Brasil?

A promoção em questão é exclusiva para os usuários do Brasil, ou seja, o restante do mundo não está incluso nas promoções. E além disso, ela é feita para quem usa o navegador dentro de algum dispositivo Android. E para lançar tal promoção, a empresa se inspirou no período de Carnaval.

O mundo todo conhece que o Carnaval é um dos períodos mais alegres do Brasil, repleto de diversão para todos. E aproveitando o clima, a opera lançou a promoção em questão, que é chamada de “Chacoalhe & Concorra”. E é exatamente assim que ocorre a distribuição dos prêmios oferecidos pela empresa.

A promoção teve início no dia primeiro de Fevereiro e deve acabar após um mês, no dia primeiro de março. Durante a campanha, a empresa deve premiar os usuários com valores de até R$ 50 mil em dinheiro ou com vale-compras nas lojas da Shoppe. Para que o usuário consiga concorrer, ele precisa – obviamente – efetuar o download do navegador e participar das atividades temáticas que estarão disponíveis dentro dele.

Como participar da promoção?

Para participar, basta abrir o navegador e realizar as tarefas temáticas que estão presentes dentro do aplicativo. E as tarefas são bem básicas, basta chacoalhar o celular a fim de encontrar uma peça que faz parte de um quebra-cabeça, que posteriormente, formará a figura de um prêmio, para que a pessoa consiga recebê-lo, é preciso que todas as peças sejam encontradas.

A promoção está tendo alguns problemas

Dinheiro de graça sempre é bom e por conta disso, desde o dia primeiro de fevereiro, os servidores da empresa estão recebendo mais solicitações do que o comum, o que ocasionou em alguns erros. Mas que já estão sendo corrigidos, assim, a empresa deve ampliar a capacidade dos servidores.

O problema não está permitindo que as pessoas envie novos cadastros para a empresa, no momento. Isto é, quando elas vão enviar o código de confirmação via SMS, acabam não recebendo um retorno.

