Ela imita QUALQUER voz humana! Conheça a nova inteligência da Microsoft

Foi criada uma nova inteligência da Microsoft que foi anunciada neste ano de 2023, ela pode imitar perfeitamente a voz humana em segundos, chamado de VALL- E (esse é nome da inteligência artificial) consegue imitar a voz humana em apenas 3 segundos, a Microsoft anunciou que o recurso nada mais é que uma ferramenta de linguagem para poder alimentar os text-to speech (TTS), ou seja, texto para fala na língua portuguesa, e assim, todos os textos que são transformados em áudio pode parecer mais natural.

A empresa Microsoft fez esse projeto com o objetivo de naturalizar e humanizar principalmente vozes de aplicativos e assistentes de áudio como por exemplo, o Google tradutor, e assim vai ficar mais fácil de os textos que são transformados em falas podem receber uma leitura em voz com mais naturalidade e não aquela voz que realmente parece um robô falando com você.

Ou seja, a nova IA será capaz de sintetizar todas as falas e até mesmo os detalhes de entonação de vozes humanas. Isso é sensacional e uma revolução na tecnologia.

Inteligência artificial da Microsoft

Para que a VALL-E, que é a inteligência artificial criada pela Microsoft para imitar vozes humanas em diversos contextos de textos e áudios, a Microsoft fez um treino extraordinário com mais de 60 mil horas de gravações para somente o treino, assim a IA é capaz de identificar diversos tipos de falas e até mesmo entonações durante a leitura do texto.

A VALL-E criada pelo Microsoft vai identificar entonação, tom de voz, e depois imita a voz para fazer a leitura do texto, por mais desse treino extraordinário de 60 mil horas, foi um grande avanço, e essas gravações foram na língua inglesa, assim a inteligência artificial da Microsoft só consegue fazer com o idioma inglês, mas especialistas já alertam que é somente nesse momento por enquanto, pois pretendem trazer novas línguas.

Simulações

A Microsoft também informou que todo resultado das simulações pelo VALL-E estão no GitHub, mas existem alguns casos que a inteligência artificial foi capaz de reproduzir as vozes em estado de perfeição durante a leitura, lembrando sempre da entonação, só que em algumas simulações o VALL-E continuou com a voz de robô.

Tecnologia

Cada ano que se passa a tecnologia está sendo avançada ao ponto de trazer temor ao povo, muitos aplaudem a conquista, outros já ficam com medo desse novo mundo das máquinas. Isso porque em alguns casos os empregos podem ser substituídos pelos robôs, esse é o medo de muitos e afinal, em alguns lugares isso já está acontecendo.

Mas não tem como vivermos nessa época sem a evolução da tecnologia, é impossível já que tudo que fazemos hoje envolve esse fator.

