Pix fora do ar: o que pode ser feito nessa hora?

A noite desta sexta-feira (3) foi de complicações para quem precisou transferir dinheiro por meio do Pix. Uma instabilidade nos sistemas do Banco Central (BC) que processam as transferências interrompeu o serviço por pouco mais uma hora. O Pix fora do ar deixou muitas pessoas na mão.

O problema, informou o BC à Agência Brasil, durou uma hora e 13 minutos e foi resolvido pouco antes das 22h. No entanto, os correntistas continuarão a ter dificuldades nas próximas horas por causa do fluxo represado de operações. Até na manhã deste sábado (4), muitas pessoas relataram problemas nas transferências.

Acúmulo de transações por Pix continua gerando instabilidade

“Os sistemas do Banco Central do Brasil responsáveis pelo processamento do PIX apresentaram instabilidade entre 20h32 e 21h45. A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade”, informou o BC à imprensa.

Segundo o site Downdetector, que monitora reclamações de serviços, durante quase todo o dia, o Banco Central (BC), que administra o PIX, não enfrentou problemas. Às 20h38, o número de reclamações saltou de 0 para 11 naquele minuto. O número de queixas simultâneas saltou para 56 às 20h48 e para 194 às 21h46.

Nos sites de bancos monitorados pelo Downdector, o padrão de reclamações está parecido, com as queixas disparando a partir das 20h40. A página acompanha as reclamações das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander, Inter e bancos digitais como Nubank, Next e C6 Bank, entre outros.

Na maioria dos bancos, o volume de reclamações começou a cair por volta das 21h15, mas continua bastante acima da média. Na página do Banco Central, o pico ocorreu às 21h31, quando foram registradas 246 queixas simultâneas.

Serviço normalizada, mas se acontecer de novo, o que você pode fazer?

O serviço já foi normalizado, mas se o Pix ficar fora do ar mais uma vez, o que você pode fazer?

1 – A primeira coisa a ser feita é checar se o problema é só com você ou se outras pessoas também estão passando por isso;

2 – Verifique suas conexões;

3 – Tire dinheiro em caixa eletrônico por segurança;

4 – Você pode realizar transferências comuns – muitos bancos oferecem gratuidades entre contas da mesa instituição;

5 – Você pode gerar boletos e pagar por eles;

6 – Encontre outras plataformas de transferências;

7 – Pagar à vista é sempre uma opção;

8 – Use débito ou crédito.

Outros períodos de instabilidade podem acontecer no futuro com o Pix. Então é melhor já ter uma estratégia como plano B.

