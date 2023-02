Alerta! Falha no Cadastro Único pode ter excluído famílias de benefício

O Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, também chamado de Cadastro Único, ou simplesmente de CadÚnico, atualmente é uma ferramenta indispensável para o Governo Federal.

Afinal, é justamente por meio deste cadastro que as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social conseguem se cadastrar para recebem benefícios sociais.

Ou seja: é uma ferramenta que não só identifica, mas também caracteriza tais famílias, a fim de eleger aquelas que de fato possuam direito a algum auxílio, como o Auxílio Brasil, que agora em 2023 voltou a se chamar Bolsa Família.

Ocorre, porém, que uma falha nesse cadastro levou diversas pessoas a serem excluídas do Cadastro Único, ficando, assim, sem o auxílio financeiro.

No que consiste a falha que houve no Cadastro Único em 2022

De acordo com Wellington Dias, que é o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a falha no Cadastro Único ocorreu por causa de um apagão, que teria acontecido ainda em 2022.

Em agosto, mais especificamente, todos os computadores tiverem suas atividades interrompidas por conta da falta de energia elétrica, o que fez com que a filtragem realizada pelo CadÚnico em relação às famílias fosse influenciada.

Ainda na análise de Dias, a falha está atrelada também à falta de ação do governo, uma vez que este foi informado a respeito dos erros de funcionamento do sistema, mas não realizou nenhuma mudança para reverter a situação.

E isso, consequentemente, prejudicou as análises ligadas a diversos benefícios, principalmente o Auxílio Brasil, e também o desempenho dos mesmos.

Quais famílias deixaram de ser beneficiadas por causa dessa falha

Já Roberto Bento, que é ex-ministro da Cidadania, acredita que as informações, como um todo, não procedem.

Ele afirma que em nenhum momento a entrega de qualquer política pública foi influenciada, e que o sistema sempre esteve em seu funcionamento normal.

Porém existem, de fato, dois grupos de famílias que foram excluídos do benefício do Auxílio Brasil após o suposto apagão.

O primeiro deles inclui as pessoas que estavam com todas as suas informações atualizadas no Cadastro Único e de fato atendiam todos os pré-requisitos para serem beneficiadas. Tais pessoas estavam recebendo o benefício, porém, se viram sem ele “de uma hora para outra”.

O segundo grupo, por sua vez, inclui as famílias que chegaram a enviar seus dados, porém não passaram pela filtragem, justamente por conta da falha no sistema. Elas acabaram sendo inseridas de forma automática, sem critérios, mas também tiveram a interrupção do recebimento, com a falha do sistema.

Este segundo grupo, por sinal, influenciou na decisão do Governo Federal, em relação à realização do “pente fino” para identificas (e posteriormente bloquear) toda a e qualquer família que esteja recebendo o Auxílio Brasil / Bolsa Família de forma indevida.

