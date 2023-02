Dieese anuncia NOVO salário-mínimo ideal para o Brasil; valor assusta

Os trabalhadores brasileiros aguardam ansiosamente pelo aumento do salário-mínimo para R$ 1.320 – como prometido pela atual Gestão. Entrementes, enquanto isso não acontece – é necessário encarar a triste realidade do país e verificar os dados do Diesse – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Que por mais um ano seguido levantou qual seria o salário-mínimo ideal do trabalhador brasileiro, e acredite, assustou a todos! O salário ideal seria equivalente a 5x o salário atual! Veja abaixo todos os detalhes e quando será liberado o novo salário em 2023.

Salário mínimo ideal passa dos R$ 6 mil

De acordo com os dados divulgados pelo Dieese, o salário-mínimo ideal para os trabalhadores brasileiros – com base na inflação e aumento recorrente dos produtos e serviços essenciais: seria de R$ 6.298,91. Entrementes, é a saber de todos que neste ano de 2023 o salário oficial até o momento é de R$ 1.302.

A cesta básica elevou os seus valores neste ano, e a maior parte do salário do brasileiro é deixado nas prateleiras de supermercados. Outros pagam aluguel, e lá se vai praticamente o salário inteiro! Visto que é praticamente impossível que um dia o salário ideal chegue a todos.

A Constituição Federal garante por lei que todas as famílias tenham acesso ao básico – moradia, saúde, vestuário, etc. Entretanto, já faz anos que essa é a realidade brasileira. Portanto, comparando com o item mais básico: a cesta básica brasileira mais cara foi encontrada em São Paulo por R$ 802,36.

Com isso, o salário base não cobre sequer duas cestas básicas. Em 1938 – foi criada uma lista na qual define qual seria os itens essenciais para que uma família brasileira pudesse sobreviver. Sendo os seguintes itens: Carne, Leite, Arroz, Feijão, Batata, Farinha, Pão, Legumes, Café, Açúcar, Frutas, Manteiga e Óleo.

Lembrando que o salário mínimo é a base dos repasses de praticamente todos os benefícios do INSS. Como é o caso do BPC – Benefício de Prestação Continuada.

Quando o salário-mínimo irá aumentar novamente?

Oficialmente apenas no próximo ano! Visto que anualmente o salário recebe um aumento com base na inflação. A fim de não diminuir o poder de compra dos brasileiros. Entrementes, a grande verdade é que nos últimos anos o poder de compra não diminuiu teoricamente, mas também não aumentou.

Alguns ministros do atual Governo apontam que algumas alterações estão sendo feitas e em concílio com o Ministério do Trabalho e Economia devem planejar bem esse aumento. Ainda não é certeza se de fato dará para aumentar o salário, mas em nota foi afirmado que se der para aumentar para R$ 1.315, vão aumentar. Se der para aumentar para R$ 1.320, vão aumentar – tudo depende.

Portanto, espera-se que até o mês de março isso fique definido! Até mesmo porque neste mês será iniciado o pagamento referente ao PIS/Pasep aos trabalhadores brasileiros. Benefício que tem como base o salário-mínimo vigente. Enquanto houver incertezas, muitos trabalhadores não terão a certeza dos valores a serem repassados em 2023.

Desse modo, a promessa não ficou para trás e segue de pé. Nos próximos dias os responsáveis pela economia brasileira devem se reunirem para abordar assuntos como o saque-aniversário do FGTS, aumento do salário, etc. Como o Brasil ainda encontra-se em processo de Transição, posse de novos parlamentares, etc. A situação ainda segue incerta.

Entrementes, nos próximos dias os devidos ajustes deverão ser feitos e ainda neste primeiro semestre as lacunas preenchidas.