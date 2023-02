Pente-fino do Bolsa Família pode CANCELAR 2 milhões de contas

Neste ano de 2023 o programa Bolsa Família voltou aos lares brasileiros. Tendo sido um dos programas mais populares na última década, ele deu lugar ao Auxílio Brasil no Governo de Jair Bolsonaro. Com reformulação, ele passou por mudanças de valores e regras – e somente neste primeiro semestre de 2023 irá suspender mais de 2 milhões de contas! Com informações da Ministra do Planejamento, Simone Tebet – MDB, a situação é complicada e deverá ser aplicada nas próximas semanas.

Bolsa Família 2023 passará por cortes

Outro ponto abordado é que a suspensão das contas não é com finalidade de redução de custos – mas a fim de melhorar a distribuição dos valores entregues aos mais necessitados. Visto que milhões de famílias recebem o dinheiro sem estar enquadradas nas regras vigentes.

Visto que o Bolsa Família é voltado as famílias que vivem em pobreza ou extrema pobreza. Com isso, a renda máxima per capita deve ser de R$ 210. Valor dado pela divisão da renda mensal pelo número de pessoas que moram na casa. E o que é feito para burlar? Muitas famílias não põe a quantidade exata de moradores em uma casa – muita das vezes aumentando.

E o principal: não informam a real renda. Com isso, a renda per capita acaba ficando dentro dos critérios – quando na verdade ultrapassa. Portanto, espera-se que neste primeiro semestre estes cortes aconteçam em ação conjunta com os estados e municípios brasileiros. Desse modo, o intuito é melhorar essa distribuição de renda – direcionando as pessoas que de fato necessitam.

Portanto, o pente-fino divulgado é uma reavaliação no cadastro dos integrantes do programa. Simone afirma que deverá ser entre 1,5 a 2 milhões de contas suspensas – pelo menos a primeiro momento. Devido a pandemia, as regras para os programas de distribuição de renda acabaram afrouxando – e isso deu margem a pessoas mal intencionadas.

Quando o valor atualizado do Bolsa Família passará a ser pago?

Também em entrevista, Simone afirmou que os valores atualizados só serão repassados após o reajuste no programa. Que deverá acontecer entre este mês de fevereiro e março. Visto que um dos maiores alvos serão as famílias unipessoais – que em sua grande maioria estão fraudando o programa com o intuito de receberem mais renda mensal.

Ou seja, famílias se separaram e criaram cadastros únicos. Prática que aumentou bastante no antigo Governo. Após uma análise dos números – uma possível fraude foi confirmada. Dos 10 milhões de cadastrados irregulares, 6 milhões deles são referentes a famílias unipessoais, ou seja, compostas por uma única pessoa.

Desse modo, logo após o reajuste e recadastramento – os valores pagos serão de R$ 600 + adicional de R$ 150 para famílias que tiverem crianças de zero a seis anos de idade. Embora tenha sido divulgado que era ilimitado, há um limite máximo de duas crianças por família.

Portanto, uma família brasileira que esteja enquadrada nas regras do programa pode ganhar no máximo R$ 900. Visto que neste mês de fevereiro começou a ser pago o Vale-Gás, benefício que dá a cada dois meses 50% do valor vigente do botijão de gás de 13kg as famílias enquadradas no programa.

Mensalmente ocorre uma varredura nos cadastros para análise das famílias enquadradas. Visto que a escolha é ‘automática’ e o benefício cai na conta corrente Caixa Tem.