Antecipado! Concurso de escrevente do TJ-SP foi lançado com 400 vagas

Um dos concurso mais aguardados do estado de São Paulo foi anunciado muito antes do que se espera. O concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do estado de São Paulos (TJ-SP) foi lançado nesta sexta-feira (3).

A previsão era a de que o edital seria publicado apenas no final do ano de 2023 ou a partir de 2024. Porém, já em fevereiro, o TJ-SP resolveu lançar um novo calendário de inscrições e provas para o preenchimento de 400 vagas para a Comarca da Capital. O concurso de escrevente é destinado a pessoas que possuem nível médio de formação.

Não precisa de curso superior para se tornar escrevendo do TJ

O ponto que torna este um dos principais concurso do país e o mais aguardado do estado é a baixa exigência de escolaridade. Poucos editais oferecem um salário tão interessante sem exigir formação superior. Por isso, o concurso de escrevente é a oportunidade que muitos aguardavam para estabilizar a carreira e a vida financeira.

Qual é o salário previsto para o concurso de escrevente 2023?

A remuneração prevista em edital no concurso de escrevente do TJ-SP é de R$ 5.480,54, além de benefícios. Isso quer dizer que 400 pessoas terão a chance de receber um ótimo salário apenas coma formação de nível médio.

Segundo as normas do cargo, o salário informado faz referência à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O que faz um escrevente técnico judiciário?

O escrevente é o profissional que cuida de ações administrativas e burocráticas do Tribunal de Justiça. Ele dá encaminhamento a processos e realiza ajustes em documentos, além de organizar o fluxo para que a justiça do estado julgue cada caso.

O concurso de escrevente é dividido em duas modalidades: capital e interior. Neste ano, as 400 vagas são apenas para a grande São Paulo (o que inclui a cidade capital do estado e região metropolitana). Em breve, um novo edital para o interior deve ser lançado.

Inscrições e prova para o concurso de escrevente do TJ-SP em 2023

De acordo com as informações do edital, o concurso de escrevente 2023 terá período de inscrições com início em 17 de fevereiro e final no dia 28 de março, às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 81,00.

Podem solicitar isenção do pagamento aqueles candidatos que se enquadram nos pré-requisitos exigidos. O período para solicitação vai de 17 a 24 de fevereiro.

O concurso de escrevente possui duas etapas de avaliação: prova objetiva com 100 questões e prova prática de digitação. A prova objetiva será realizada no dia 28 de maio e todos os aprovados serão submetidos à avaliação prática.

Inscrições e informações sobre o concurso de escrevente 2023 podem ser conferidas no site da banca organizadora, a Vunesp. O endereço eletrônico é: www.vunesp.com.br.