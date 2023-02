Mancha de desodorante: aprenda 5 truques para resolver

Todos nós sabemos a necessidade de se utilizar desodorantes no dia a dia para não ter a possibilidade de ser um desagrado no ambiente com um odor ruim a partir de uma transpiração excessiva.

O problema é que, muitas vezes, com o uso do desodorante, é possível formar manchas indesejadas na roupa, o que pode levar muitos donos de casa à dúvida sobre o que fazer nesse momento.

Mas, afinal, como prosseguir quando isso acontecer com as suas peças? Aprenda maneiras de remover essas marcas ao longo da matéria.

Por que optar por desodorantes naturais?

Antes de mais nada, é importante compreender a diferença existente entre um antitranspirante e um desodorante. Um antitranspirante é um item que visa neutralizar efeitos do suor e transpiração no corpo através de artifícios que evitam a saída de gotículas produzidas pelas glândulas sudoríferas, e, possivelmente, evitando um mau cheiro.

No caso do desodorante, é possível citar que esse produto possui como objetivo mascarar e neutralizar cheiros desagradáveis gerados pelo suor. Ou seja, em síntese, o antitranspirante evita a transpiração e o desodorante lida com os odores ruins causados no corpo.

Visto isso, é possível citar algumas vantagens que o desodorante, quando natural, pode causar. As vantagens vão desde a utilização de menos produtos químicos no item e uma consequente adaptação positiva com a pele até o aspecto natural de responsabilidade com o meio ambiente.

Além disso, um bom benefício dos desodorantes naturais é a possibilidade de obtenção deste item com pouco dinheiro.

Truques para amenizar manchas de desodorante na roupa

Depois de mencionar sobre o desodorante natural, um aspecto importante de se dizer sobre esse item é o cuidado que se deve ter ao se tratar de manchas em blusas.

Mas, nesse sentido, não se preocupe! Alguns métodos podem ser aliados para combater essas marcas amareladas na roupa sem grandes esforços. Confira algumas maneiras a seguir:

Bicarbonato de sódio e água

Para essa mistura, basta acrescentar esses dois componentes até que se forme uma pasta consistente. A partir disso, é só aplicar o produto na roupa e deixar agir por cerca de 30 minutos.

Sabão de coco

Esse é um dos métodos mais simples e acessíveis para se livrar das indesejadas manchas. É necessário aplicar o sabão nas áreas marcadas e retirá-lo com água; caso seja preciso, use esfregões para ajudar na remoção.

Sal

Com certeza, são poucos os que conhecem essa maneira de retirar as marcas e borrões das peças de vestuário. Apesar de pouco conhecida, aplicar o sal esfregando o alimento pelas manchas até que saia completamente o desodorante é muito eficaz.

Água oxigenada

Aplicar água oxigenada nas roupas também pode ser um aliado para os donos de casa. É importante ressaltar que, antes de mais nada, o cuidado na hora de manusear esse produto é essencial, visto que pode ser tóxico para a pele de muitas pessoas.

Após a aplicação com cerca de 10 minutos, basta enxaguar a peça abundantemente para remover o produto e o cheiro.

Vinagre branco

Por último, mas não menos importante, é possível citar o vinagre branco como maneira de remover imperfeições de maneira simples e acessível. Para isso, aplique esse item na peça e deixe agir por 30 minutos e, então, enxague com água morna.

