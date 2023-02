Bolsa Família: consulte o valor atualizado de fevereiro e veja as datas

O Bolsa Família é considerado o principal programa de repasse de renda do Governo Federal. Criado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante seu primeiro mandato, ele passou por mudanças (inclusive de nome) no governo de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL).

Agora, em 2023, ele voltou ao seu nome oficial e, com isso, trouxe diversas dúvidas para os brasileiros que são beneficiários. Dúvidas essas que, por sinal, são pautadas também na campanha eleitora de Lula, uma vez que, nela, o atual presidente prometeu um pagamento extra de R$ 150, além dos R$ 600 já previstos.

Veja, abaixo, se o valor já está atualizado para os pagamentos de fevereiro.

Qual é o valor do Bolsa Família para o mês de fevereiro

Como mencionado acima, o valor do Bolsa Família está em R$ 600, mas foi declarado, por Lula, que as famílias cujos filhos tenham até 6 anos de idade receberão uma quantia extra de R$ 150.

A boa notícia, por sinal, é de que esse “extra” será pago e dobro, caso existam 3 crianças nessa faixa etária compondo o núcleo familiar, fazendo com que o benefício chegue a R$ 900.

Essa novidade, porém, entrará em vigor somente no mês de março. Inclusive, até lá o governo já terá terminado o “pente fino” do Bolsa Família, destinado a identificar e bloquear as famílias que estão recebendo o valor indevidamente.

Ou seja: receberá o valor atualizado somente quem realmente tem direito a ele.

Datas de recebimento do benefício para esse mês

Para o mês de fevereiro, portanto, as parcelas serão pagas no valor de R$ 600, sem nenhum tipo de acréscimo, e sempre seguindo a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social) para pagamento.

Começando oficialmente no dia 13, o cronograma será:

Dia 13 de fevereiro: recebe beneficiário cujo NIS é de final 1;

Dia 14 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 2;

Dia 15 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 3;

Dia 16 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 4;

Dia 17 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 5;

Dia 22 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 6;

Dia 23 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 7;

Dia 24 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 8;

Dia 27 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 9;

Dia 28 de fevereiro: recebe o beneficiário cujo NIS é de final 0.

Pessoas que tenham dúvidas sobre situação cadastral ou mesmo sobre valores podem utilizar o portal Gov.br para fazer a checagem desse e de outros dados pertinentes ao Bolsa Família.

