Baixa autoestima: 3 signos que não acreditam em seu PODER

Muitas pessoas mostram extremo interesse pela astrologia não só por ela ser uma espécie de ferramenta por meio da qual é possível saber um pouco sobre tendências de acontecimentos futuros. Mas, também, por ela ser uma ferramenta de autoconhecimento, que ajuda até mesmo a identificar a baixa autoestima.

Pessoas de Áries, Peixes, Sagitário, Capricórnio, Libra, Câncer, Aquário e de qualquer um dos outros signos do zodíaco encontram justamente na astrologia as respostas que tanto buscam a respeito de suas próprias personalidades e, também, da personalidade de terceiros.

Por que será que determinada pessoa é sempre tão pessimista ou muito competitiva, por exemplo?

A astrologia explica!

A baixa autoestima como característica negativa de alguns signos

Cada signo possui algumas características marcantes. Áries, por exemplo, é visto como competitivo, enquanto Libra é visto como um signo diplomático, e que preza pela beleza e pelo bom gosto.

Tais características, portanto, podem tanto ser positivas quanto ser negativas e, nesse segundo caso, envolvem a baixo autoestima.

Mas, claro: não são todos os signos que “sofrem” com esse problema. As pessoas que nascem sob influência dos 3 signos em que essa característica é mais forte, porém, tendem a ser muito pessimistas quanto a si mesmos, como poderá ser notado no tópico a seguir.

Veja também: Ela imita QUALQUER voz humana! Conheça a nova inteligência da Microsoft

Os 3 signos do horóscopo que mais têm baixa autoestima

Não acreditar em seu próprio potencial, e nem mesmo confiar nas habilidades que possui é típico de quem possui baixa autoestima.

Obviamente, qualquer pessoa é suscetível a isso. Porém, se a pessoa em questão for de um dos 3 signos abaixo, a chance de ter sua autoestima afetada naturalmente são ainda maiores:

1. Signo de Virgem

Além de terem tendência à baixa autoestima, as pessoas desse signo costumam encarar diversos contextos com muita negatividade.

Não é à toa, por sinal, que até mesmo seus sonhos podem ter um “que” de pesadelo. Também é típico de Virgem se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram.

2. Signo de Câncer

Não que as pessoas de Câncer gostem de procurar erros em tudo. Mas, de fato, sempre encontraram.

Por causa da autoestima baixa, dificilmente conseguem tomar uma decisão sem pedir a opinião de terceiros, principalmente se a decisão em questão for muito importante. Isso, por um lado, é bom. Afinal, as palavras de outras pessoas tendem a fazer com que as coisas sejam vistas com mais clareza e positividade.

3. Signo de Peixes

Para quem é de Peixes, é comum ter expectativas altas relacionadas a sonhos específicos e, por conta disso, vê-las frustradas.

Logo, é inevitável que a baixa autoestima surja: até mesmo quando algo de bom acontece, a sensação de que algo ruim virá em seguida costuma surgir.

Vale lembrar, de qualquer forma, que mesmo quem nasceu tendo um destes signos como ascendente também pode se ver com a autoestima baixa.

Veja também: Desodorante caseiro para purificar o ar da casa; aprenda a fazer