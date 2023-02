ALERTA de GOLPE para quem é MEI; cuidado com as mensagens

Não é de hoje que os golpistas tentam aplicar golpes em pequenos e médios empresários. No geral, os MEIs sempre precisam expandir o seus negócios – e com isso, ofertas de crédito é bem comum dentre os microempreendedores individuais. Portanto, existem alguns cuidados a serem tomados para evitar cair nesse tipo de fraude. E lembre-se, sempre desconfie de grandes promessas ou de dinheiro fácil.

Golpe financeiro chega até os MEIs

É comum os MEIs preencherem os dados da empresa iguais aos da sua residência. Com isso, através do CNPJ ativo é possível obter dados valiosos. Como por exemplo: número, endereço, etc. Sendo o suficiente para que os golpistas entrem em ação.

Através de ligações e até mesmo cartas: eles atuam de maneira bem maliciosa – oferecendo crédito aos empresários com valores altos e juros baixos. O que mais dá confiança é que eles se dizem ser de empresas populares e além disso possuem muitas informações acerca da empresa alvo.

Com isso – o empresário acaba pegando confiança naquela proposta e quando percebe: já caiu no golpe! Visto que eles enviam planilhas de preenchimento de dados, com isso, subtraem os dados pessoais do empresário e fazem empréstimos, financiamentos, etc.

Mas há a modalidade tradicional do golpe, que após oferecer as facilidades financeiras, eles pedem uma determinada quantia para liberação do valor, a fim de pagar algumas taxas fantasmas criadas por eles. O grande pulo do gato é que eles estão usando dados de profissionais da área – que podem ser consultados e validados pelo CRC: Conselho Regional de Contabilidade.

Desse modo, devido ao desespero muita das vezes em conseguir dinheiro e sair do vermelho – o empresário acaba caindo no golpe facilmente.

Como se prevenir? É possível?

Com certeza! O primeiro passo é sempre a dúvida. Não confiar em propostas muito boas e que sejam duvidosas. Há aquele ditado “é muito bom para ser verdade” e acredite, é muito bom mesmo. Portanto, ter isso em mente já ajuda a não cair na maioria desses golpes. Caso seja possível, alterar os dados da empresa para um lugar fixo seria de suma importância.

Desse modo, os golpistas não têm acesso ao endereço residencial, número residencial, etc. Tornando até mesmo mais profissional o CNPJ e ganhando mais credibilidade entre os futuros clientes do negócio.

Além disso, sempre compartilhar esse tipo de proposta com o contador ou gerente financeiro é de suma importância. Retirar o máximo possível de dúvidas com profissionais da área é o ponto chave para não cair neste tipo de golpe bastante comum no Brasil.

Não é vergonhoso ter dúvidas, mas sim, cair em golpes pela falta de indagações que poderiam ter sido feitas. É ideal que toda empresa tenha um contador responsável, a fim de avaliar os contratos e saber o que entra e o que sai. Os custos não são elevados e garante mais segurança para a empresa e para o negócio.

A melhor forma de garantir a privacidade e duração do negócio é a prevenção de futuros problemas. Não é?