Programa Renda+: aposentados do INSS podem ter complemento de benefício

Sendo uma completa novidade para os brasileiros, o Programa Renda+ já entrou em vigor, como informado pelo Ministério da Fazenda, e tem o objetivo de beneficiar milhões de pessoas que contribuem regularmente para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os aposentados do INSS, por sinal poderão ter um complemento nos pagamentos recebidos mês a mês, caso escolham participar do programa a tempo.

Por outro lado, a iniciativa busca, também, auxiliar a própria Previdência Social que, no atual momento, se encontra com um grande déficit em seus cofres.

Todos os detalhes importantes sobre esse assunto são informados no conteúdo a seguir.

Entendendo do que se trata o Programa Renda+

O Programa Renda+ é, como seu próprio nome sugere, uma iniciativa que visa oferecer uma espécie de “renda extra” para todos os brasileiros que fazem suas contribuições regulares para o INSS. Contribuições essas que, obviamente, ocorre antes mesmo de o indivíduo se aposentar.

Quem trabalhar sob as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por exemplo, pode aderir ao programa, e ter a contribuição extra descontada diretamente de sua folha de pagamento. E até mesmo quem é Microempreendedor Individual (MEI) pode se beneficiar.

Ao contrário das contribuições para o INSS, porém, o Programa Renda+ não é obrigatório para quem deseja se aposentar por tempo de contribuição, e nem mesmo substitui tais contribuições. Trata-se apenas de um complemento financeiramente benéfico.

Ocorre que, atualmente, o Brasil possui um grande número de aposentados, mas um número consideravelmente pequeno de pessoas que realmente são contribuintes. E isso inevitavelmente levou a Previdência Social a ter um déficit que precisa ser regularizado, sendo o Programa Renda+ a solução encontrada.

As pessoas que desejarem aderir a ele podem fazer contribuições para o Governo Federal com valor a partir de R$ 30. A União, por sua vez, se encarregará de devolver esse dinheiro com o acréscimo de juros que estejam acima da inflação.

Veja também: ALERTA de GOLPE para quem é MEI; cuidado com as mensagens

Como os aposentados do INSS se beneficiam com esse programa

Uma vez fazendo suas contribuições, que não precisam ser mensais, o cidadão brasileiro (MEI ou trabalhador com carteira assinada) terá a grande vantagem de reaver o dinheiro, com as devidas correções relacionadas aos juros, quando se aposentar.

Trata-se, portanto, de uma ótima oportunidade de obter um complemento no benefício da aposentadoria.

A quantia como um todo será paga em um período de 20 anos, ou seja, em um total de 240 parcelas. E, como apontado também pelo Ministério da Fazenda: não há obrigatoriedade de fazer uma contribuição todo mês. Porém, quanto maior a frequência, e quanto maior for o valor oferecido ao governo, maior será o montante a receber em forma de renda complementar.

Lembrando, mais uma vez, que o Programa Renda+ já está ativo, e as aplicações precisam ser de, no mínimo, R$ 30.

Veja também: Alerta! Falha no Cadastro Único pode ter excluído famílias de benefício