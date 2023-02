Empréstimo no cartão de crédito é uma boa? Entenda

Foi-se o tempo que o cartão de crédito era usado apenas para o parcelamento das compras. Hoje em dia é possível fazer N coisas usando o cartão de crédito. Desde dar entrada em financiamentos a empréstimos – as opções são infinitas! Nos últimos dias o empréstimo no cartão de crédito virou tendência – ainda mais para clientes que têm limite alto nas instituições bancárias, mas será que realmente vale a pena? Veja abaixo todos os detalhes e como contratar.

Empréstimo no cartão de crédito

Em semelhante modo ao empréstimo pessoal, o empréstimo no cartão de crédito é cobrado mensalmente. Entrementes, ao invés do cliente criar um vínculo de dívida com a instituição financeira, acaba criando com o seu banco pessoal. Porque o empréstimo é uma espécie de compra, que o cliente faz e todo mês precisa pagar as parcelas da fatura.

Por ter uma segurança a mais – ele pode até conseguir entregar juros mais baixos, entretanto, possui um contra… na maioria das vezes só é possível parcelar o empréstimo em até 12 vezes. Com isso, fica inviável para algumas pessoas quando se trata de valores mais altos.

Para clientes que têm pressa na aprovação do empréstimo, o cartão de crédito possui um ponto positivo! Pelo cliente já ter um limite disponível, o empréstimo já fica praticamente pré-aprovado pela maioria das instituições bancárias.

Com isso, é possível solicitá-lo até mesmo no caso de pessoas negativadas. É importante lembrar que contratar o empréstimo e não pagar não deve ser uma opção válida de nenhum modo!

Isso porque os juros por mais que sejam praticamente iguais, no caso de atraso ou débitos, os juros do cartão de crédito são maiores que os de outras dívidas. Tal como é provado que a maioria dos endividados do país estão com o nome no SPC/Serasa por dívidas no cartão.

Como contratar? Vale a pena?

Para contratar é bem simples! É necessário apenas ter limite disponível no cartão de crédito. E então, buscar uma instituição financeira que faça o serviço e desse modo contratar o empréstimo no cartão de crédito. É possível contratar de maneira online ou presencial. É válido ressaltar que é recomendado sempre que o titular do cartão que faça a contratação.

Entrementes, é importante ler todos os pontos do contrato. Porque o cartão de crédito no caso de não pagamento – incide diretamente no IOF – o que eleva os seus custos e prorroga as dívidas cada vez mais.

Logo após a aprovação do empréstimo no cartão de crédito, o dinheiro cairá na conta do cliente e nas próximas parcelas o valor será cobrado. Tal como qualquer outra dívida, mediante o pagamento das parcelas o limite vai retornando ao normal.

E então, o que achou dessa modalidade?