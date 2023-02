Inteligência Artificial: 5 ferramentas que podem dominar o mercado em 2023

Embora nem todos percebam, a Inteligência Artificial está cada vez mais ligada à nossa vida. E por conta disso, há várias pessoas que estão com medo de perder seus empregos para elas. Contudo, o maior segredo desse cenário que estamos vivendo é apenas um: aprender a utilizá-la ao nosso favor. Pois no momento que o profissional domina todas as ferramentas que serão citadas aqui, provavelmente, ele não perderá seu espaço no mercado de trabalho.

Quais os principais programas de Inteligência Artificial da atualidade?

Os programas variam bastante de finalidade, mas todos utilizam uma IA de altíssima capacidade. Por exemplo, há programas que conseguem produzir vozes realistas, outros, imagens únicas e exclusivas. Além dos que conseguem pegar uma reunião completa e transcrevê-la apenas destacando os principais pontos, por isso, confira a lista completa.

Fireflies

Com certeza alguém já passou pela situação de marcar uma reunião e uma ou duas pessoas acabaram faltando, por algum motivo maior. E a parte mais chata disso, é posteriormente, ter que lembrar de tudo que foi dito na reunião para repassar para quem faltou, todavia, isso não irá mais ser um problema, graças ao Fireflies. O programa em questão utiliza Programação Neurolinguística, a fim de gravar toda a reunião e posteriormente transcrever todas as pautas debatidas.

Murf

Esse é um dos que mais impressionam, pois ele consegue gerar vozes realistas e tudo isso utilizando uma inteligência artificial de alta capacidade. E um dos seus principais diferenciais, é que há como você gravar sua própria voz e posteriormente utilizar o programa apenas para alterá-la.

Dall-E 2

Esse é um gerador de imagens realistas. Basicamente, você coloca frases que remetem a imagem que você deseja criar, após isso, a Inteligência Artificial irá criá-las para você. São imagens únicas e exclusivas, que você pode utilizá-las para qualquer finalidade.

Agora chegou as queridinha de todos

Agora chegou a hora daquelas inteligências que têm destaque por conta que conseguem aprender várias coisas, a saber, são elas: ChatGPT e o Genesys DX. Acredita-se que com o passar dos anos, elas ficarão tão ‘potentes’ que se tornarão uma espécie de wikipédia digital, onde você digita uma pergunta e ela já consegue trazer a resposta.

ChatGPT

Essa ferramenta foi literalmente treinada com milhares de textos diferentes, a fim de conseguir entender praticamente qualquer assunto e dar respostas complexas de maneira simples. Outra função dela, é criar textos originais a partir de pequenas frases.

Genesys DX

Já essa, é mais voltada para o atendimento ao público, pois é um chatbot inteligente, que consegue identificar tudo o que o cliente está solicitando e respondê-lo. Um dos seus principais diferenciais, é a análise das mensagens anteriores, para conseguir entender o cenário ‘atual’.

