Como um iPhone salvou 2 mulheres da morte? Nova ferramenta da Apple foi fundamental

Você já imaginou que uma tecnologia poderia ser capaz de salvar pessoas da morte? Pois é, o novo sistema de SOS da Apple foi capaz de fazer isso, pois é uma ferramenta que está disponível no tão famoso iPhone, é está sendo bastante comentando como um dos recursos inovadores e que está no recente iOS e provou ser eficiente em seu recurso.

SOS de iPhone ajuda salvar vidas

O SOS do iPhone está ajudando a salvar vida de mulheres, isso aconteceu no Canadá, quando duas mulheres precisaram de ajuda para mudar o percurso devido a uma interdição na rota de caminho, e acabaram pegando uma entrada com serviço florestal, e dentro dessa estrada elas se depararam com uma parede de neve muito grande, só que na localização que elas estavam o celular ficou sem sinal.

As duas mulheres tiveram sorte de ter um iPhone 14 e assim poder utilizar o recurso que se chama SOS de emergência que é enviado por satélite. Diante disso, as duas mulheres conseguiram ser salvas pelo resgate. O serviço de busca re resgate BC Search and Rescue, fez um comunicado oficial que as duas mulheres estavam cerca de 12 km de distância dentro da estrada e que se não tivesse esse recurso, poderia demorar cerca de uma semana para ser localizadas.

SOS do iPhone

Lembrando que essa ferramenta só está disponível no iPhone 14, só que a pessoa que tem Apple Watch mais novo também consegue acessar essa tecnologia. Quem fabricou, informou que o sistema tem Detecção de Acidentes e também é capaz de atuar em outras situações. Como por exemplos acidentes frontais, laterais e traseiros que envolve SUV’s, sedans, minivans, caminhonetes entre outros.

Veja também: Atenção para NOVO GOLPE que utiliza o nome da Netflix

Como ativar essa ferramenta no iPhone 14

A pessoa consegue ativar a ferramenta de Detecção de acidentes fazendo esses passos:

1 passo – Deve ir nos Ajustes

2 passo – Clicar na opção SOS de Emergência

3 passo – Logo após clicar na opção de Detecção de Acidentes

4 passo – E por fim, clicar em “Ligar após acidente grave”.

Pronto, foi ativado, e se caso acontecer alguma colisão grave, imediatamente o celular já fará contagem regressiva e vai ligar um alarme antes mesmo de fazer a ligação para autoridades e pedir ajuda.

A tecnologia é um grande avanço para criar ferramentas de ajuda no dia a dia das pessoas, no começo está sendo ativado no iPhone 14, nem todos tem esse estilo de celular por ser caro, mas a intenção é criar essa ferramenta também em outros aparelho para ser mais acessível a todos.

Veja também: Não podem ser vendidos! Itens PROIBIDOS no marketplace do Facebook