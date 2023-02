Atenção para NOVO GOLPE que utiliza o nome da Netflix

Todo cuidado é pouco! Nos últimos dias têm sido divulgados anúncios no Google e YouTube acerca de uma maneira de conseguir dinheiro de verdade apenas assistindo Netflix. Na ocasião, o autor do vídeo relata que é possível receber até R$ 200/dia. O nome do golpe é “Sistema Netflix” e a propaganda oferece aos usuários uma plataforma que dá acesso a esse suposto sistema – a fim de que os usuários consumam o conteúdo do streaming e seja remunerado por isso. Veja abaixo os detalhes do golpe e como se prevenir.

Sistema Netflix

O golpe intitulado com o nome da empresa vem enganando inúmeras pessoas. Somente no Reclame Aqui, vários consumidores têm se reclamado do produto adquirido. A Netflix em nota oficial afirmou que todo e qualquer tipo de serviço vendido com esse intuito não é de ação da empresa e que ela não compactua com isso – afirmando ser fraude.

Além disso, declarou o intuito da empresa em oferecer segurança aos assinantes – e que irá tomar as medidas necessárias para prevenir os possíveis golpes. A ação criminosa conta com o anúncio e alguns relatos de pessoas afirmando que é confiável e até mesmo agradecendo.

Com isso, a fraude além de oferecer valores altos e incentivar as pessoas a saírem de seus empregos e investir somente nisso – acaba gerando frustrações entre os compradores. O valor do sistema é de R$ 147 e o usuário tem uma suposta garantia para pegar o dinheiro de volta caso não consiga lucrar – além da assistência 24 horas.

Embora pareça tudo real, há um mistério por detrás desse e dos demais golpes na internet que poucas pessoas sabem! Fique atento e não caia mais em nenhum golpe do tipo.

Como funcionam esses golpes na internet?

Na verdade, este golpe em si – trata-se de um sistema real que existe. Entrementes, ele é gratuito e o máximo que paga aos usuários é R$ 19/mês. Mas não há qualquer relação oficial com a empresa. Tratando-se apenas de uma empresa de envio de tráfego.

Sabendo disso, os golpistas procuram por sistemas parecidos. Que de fato paguem (às vezes) mas que na maioria das vezes são valores irrisórios – mas que já servem de margem para a venda e uma possível defesa judicial posteriormente.

Com isso, após selecionarem o produto que vão vender – selecionam pessoas em sites freelancer como Workana para serem testemunhas – na verdade, falsas testemunhas. Que são pagas para enviar vídeos recomendado o produto, serviço, etc. O mesmo funciona com os canais verificados que aprovam o produto.

Desse modo, no fim das contas, todos ganham – exceto quem de fato comprou o serviço/produto. Que na maioria das vezes – até entrega o prometido, mas não com a facilidade anunciada. Portanto, a regra é: jamais acredite naquilo que vem fácil demais, na internet não há lugar para isso.

Pessoas que vendem fácil demais ou possuem um grande engajamento ou fama: essas vendas e lucros não ocorrem do dia para a noite. Evite cair em golpes.

