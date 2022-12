Bastam estas 3 DICAS para não cair em golpes de senhas

Tudo que fazemos hoje em dia precisa de senha, seja em cartão, contas de banco, cartão de crédito, aplicativo, login, entre outros. E, infelizmente, com o crescimento do uso de senhas para tudo também começaram a surgir os golpes, por mais que a senha seja considerada uma medida de segurança e também a que mais tem riscos.

Com o uso da tecnologia também facilitou a os hackers de terem acesso às senhas ou conseguirem formas de conquistar a senha enganando as pessoas. Provavelmente, você que está lendo deve ter 4 senhas ou mais, é normal, no entanto precisamos se alertar para não cair em golpes.

Por isso resolvemos fazer esse texto com 3 dicas essenciais para não cair em golpes de senhas, o que é possível fazer para trazer mais segurança nas senhas? Fique conosco que vamos te mostrar abaixo.

Conheça as 3 principais dicas

1 dica

A nossa primeira dica para ajudar a trazer mais segurança em suas senhas é para que você crie senhas diferentes, por mais que ninguém goste de fazer isso porque tem medo de esquecer, o ideal é marcar em um lugar bem seguro onde só você tem acesso, e evite colocar dados pessoais nas senhas.

Segundo informações, um terço dos usuários cadastrar as senhas iguais em tudo, ou seja, uma a cada sete pessoas tem apenas uma única senha para todos os logins, isso pode ser perigoso, pois se alguém descobrir a sua senha e quiser dar um golpe vai ter acesso em todas as outras.

Evite colocar dados nas senhas como: número do CPF, telefone, data de nascimento ou de aniversário, essas são as informações que podem ser mais fáceis de encontrar.

Veja também: URGENTE! Pare de carregar o celular no carro; saiba por que

2 dica

A nossa segunda dica para você não ter seus dados hackeados com facilidade é que na hora da criação da senha você utilize números com símbolos e até mesmo letras, mas faça uma combinação que você irá conseguir lembrar. Assim o hacker tem mais dificuldade de conseguir acessar com sua senha. Tente criar algo que você nunca se esquece e tente colocar isso na senha.

Uma observação: quanto mais intercalar letras minúsculas e maiúsculas vai dificultar do hacker descobrir a senha.

3 dica

E por último, é uma dica que também muitas pessoas não gostam de fazer: senhas longas, porque pode ser mais fácil de esquecer, mas você seguindo a primeira e a segunda fica você pode se esforçar para tentar trazer o máximo de segurança para os seus acessos e dados pessoais.

Sempre que você criar uma senha longa, ou seja, mais do que o número que os logins pedem, fica mais difícil ainda de ser descoberta.

Veja também: Estes apps podem ACABAR com a sua bateria; veja quais