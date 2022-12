Abono salarial do PIS 2023 já tem DATA PREVISTA? Veja a resposta

Como todos sabemos, neste ano de 2022 foi pago o abono do PIS/Pasep referente ao ano de 2020 que teve atraso, pois devido a pandemia alguns pagamentos foram suspensos, e desta forma a data deve ser adiada por mais de um ano. Mas o que todos querem saber é se o abono salarial do PIS 2023 já tem data prevista.

Entretanto, o que está sendo comentada até o momento é sobre o PIS/Pasep referente ao ano-base de 2021 e 2022 pode começar a ser pago neste ano também, porém não tem uma certeza e nenhuma informação oficial, ou seja, não se sabe ainda se vai acontecer esse repasse considerado em dobro (2021 e 2022) em 2023.

Muitos brasileiros têm esperança que esse pagamento aconteça, mas pela previsão do cronograma de pagamento do PIS/Pasep o atraso deve continuar, pois esse ano de 2022 continuou na mesma situação, no início do ano a expectativa era pra que ainda esse ano ainda aconteça o pagamento em dobro, mas não foi assim que aconteceu.

Tudo dependerá da decisão do Governo

Tudo dependerá da decisão do Governo, pois é ele quem vai escolher se no próximo ano será pago apenas referente a um ano-base ou se será em duplo. Se caso ele escolher apenas um ano, quem será contemplado são os trabalhadores que exerceram atividade no ano de 2021.

Já para os trabalhadores que ao menos trabalharam 30 dias neste ano de 2022 a previsão para receber o abono do PIS/Pasep é somente em 2024. É importante ressaltar que o calendário do PIS/Pasep tem que ser finalizado entre janeiro e o mês de dezembro de cada ano, antes, a regra era assim: os repasses só poderiam ser feitos entre julho de um ano a julho do ano seguinte.

Quem pode receber o abono salarial?

Para poder receber esse abono salarial é preciso que o trabalhador de empresa privada ou o servidor público tem que estar englobado nesses requisitos:

Precisa ao menos 5 anos de cadastro do PIS/Pasep

Precisa ter recebido ao mês pelo menos até dois salários mínimos referente ao ano-base

Precisa ter trabalhado 30 dias com carteira assinada

Dados atualizados no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais

Quais são os canais de consulta do abono salarial

Para você que deseja consultar o abono pode ser consultado pela Carteira de Trabalho que está disponível por aplicativo no Play Store, tanto para Android como iOS, além também de poder consultar pelo portal Gov.br ou pela central de atendimento no número 158.

Se preferir, pode entrar em contato com o banco da Caixa Econômica que é a responsável pelo pagamento do PIS de empresas privadas, e o Banco do Brasil faz o repasse do Pasep para os servidores públicos.

