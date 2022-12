Brasil PERDEU da Croácia, ainda posso folgar nos outros jogos? Entenda

O Brasil perdeu da Croácia nos pênaltis, após empatar 1 a 1 na prorrogação. A chance de ganhar o hexacampeonato escapou das mãos dos brasileiros nesta sexta-feira (9). Muitos trabalhadores já tinham feito planos para os próximos dias de outros jogos e não sabem o que vai acontecer agora.

Afinal de contas a Copa do Mundo continua e os torcedores, passada a ressaca da derrota, vão assistir os outros jogos e colocar uma fezinha naqueles times que continuam no torneio. Sendo assim, uma das dúvidas que restam é saber se será possível faltar no trabalho para curtir as próximas partidas, mesmo sem a presença do Brasil.

Trabalhadores podem folgar nos próximos jogos da Copa do Mundo?

A resposta para essa pergunta é variável. Tudo vai depender da empresa e da relação que tem com os trabalhadores. A legislação brasileira não prevê folgas remuneradas para acompanhar os eventos esportivos. Tanto que mesmo nos dias de jogos da seleção brasileira, muitas empresas continuaram seu expediente normalmente. Sendo assim, os outros jogos seguem a mesma linha e vão depender da política interna de cada companhia.

Existem situações em que o empregador pode aderir à vontade dos trabalhadores para que eles tenham uma folga, pelo menos, nas horas em que os jogos acontecem. Isso quer dizer que você pode conversar com a chefia e estudar uma possibilidade de faltar.

Veja também: BOLSA TRABALHO garante R$ 540 para quem está na fila do emprego

Apelar para o banco de horas, pode?

Uma alternativa viável para todos os trabalhadores que gostam de futebol e, mesmo com a derrota do Brasil, querem assistir aos jogos é apelar para o banco de horas. Se você tem horas extras, a empresa pode dar folgas ou pagar por esse serviço que foi desempenhado a mais durante o ano.

Sendo assim, compensa pedir para o departamento de Recursos Humanos informar a quantidade de horas extras que você tem disponíveis. Depois disso, converse sobre a possibilidade de tirá-las nos dias e horários dos outros jogos da Copa do Mundo.

O que acontece se eu inventar desculpas para faltar ao trabalho

De acordo com as normas que regulamentam as relações trabalhistas, como a própria Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o funcionário não pode faltar com justificativas mentirosas. Se comprovada a mentira, ele poderá ser demitido por justa causa.

Sendo assim, é melhor não arriscar a sorte e tentar fazer acordos amigáveis com os empregadores. Esse é o caminho que todos os especialistas em direitos trabalhistas informam para seus clientes. Aliás, você tem direitos a algumas faltas sem justificativas, mas é preciso confirmar as políticas internas da empresa e não prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido.

Veja também: Se você tem a sua carteira de trabalho ASSINADA, pode ter até R$ 10.000,00 para SACAR