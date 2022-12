Empréstimo de até R$ 10 MIL por app com repasse no PIX

Se você tem vontade de fazer um empréstimo, saiba que a carteira digital 99Pay (da plataforma de transporte 99) está dando oportunidade para um empréstimo pessoal que pode chegar até R$ 10 mil, e o valor mínimo é de R$ 500. O bom é que esse crédito pode ser parcelado para pagamento em até 12 vezes. Tudo isso tem como princípio entender qual a demanda de crédito principalmente dos motoristas que usam o aplicativo.

O nome desse empréstimo se chama 99Empresa. Segundo informações os juros dessa linha de crédito podem variar de 2% a 10%. De acordo com a plataforma 99Pay, a ideia central foi oferecer essa linha de crédito para oferecer trabalho financeiro de forma digital para as pessoas com categoria C e letra D.

Como funciona o empréstimo de R$ 10 mil?

Além de ser um valor bom, a empresa também garante que as pessoas não terão muita dificuldade para contratar a linha de crédito, quem tiver interesse basta apenas solicitar o empréstimo pela internet, ou seja, você não precisa ir até um banco, enfrentar filas e ter aquele sistema todo burocrático.

Hoje em dia, com a tecnologia tudo ficou mais fácil e pode ser resolvido de forma online, na etapa de análise da linha credito, a pessoa que tem interesse tem que incluir o número do RG ou da CNH, e o melhor de tudo é que a resposta desse empréstimo pode ser respondido em minutos e já disponível com o valor do contrato.

A empresa 99 também divulgou informações que a principal ação do serviço financeiro da empresa com o cliente tem como prioridade o bom relacionamento entre ambos, e dentro do mercado. Esses são apenas um dos fatores que vão levar a empresa decidir qual o valor que vai ser disponibilizado para cada cliente.

Se por acaso o seu pedido do empréstimo for aprovado, a transferência vai ser via Pix ou em alguma conta que a pessoa desejar. Como citado acima, o pagamento desse crédito tem 3 variações: de 3, 6 a 12 meses, e o pagamento deve ser feito somente por boleto ou pix.

Veja também: Começa semana que vem! Auxílio de R$ 712 deve cair na CONTA

Quero esse empréstimo, como solicitar?

A empresa afirmou que a contratação deste empréstimo é bem fácil, não é um sistema burocrático, ou seja, o primeiro passo a fazer é baixar o aplicativo da 99 que está disponível no Play Store (tanto para Android como iOS), após criar a conta no app basta seguir todas as etapas e preencher os dados que são solicitados. A estimativa é que a plataforma libera crédito para mais ou menos R$ 10 milhões para motoristas e passageiros.

Veja também: Todo mundo pode pedir REVISÃO do INSS para aumentar a aposentadoria? Veja aqui