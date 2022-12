Novo cartão de crédito promete ACEITAR pessoas com nome sujo

Uma novidade para os brasileiros, foi lançado um novo cartão de crédito conhecido como Pay4Fun Card e todas as pessoas que tem nome sujo vão poder utilizá-lo, ou seja, esse cartão foi criado especialmente para ajudar esse público-alvo a conseguir uma linha de crédito. Com a autorização do Banco Central, a instituição de pagamento do setor que faz apostas esportivas junto com entretenimento, teve autorização legalmente.

O cartão de crédito Pay4Fun Card foi criado pela Pay4Fun junto com a ajuda da Pomela, para quem não conhece é uma fintech que dá para as empresas grandes chances de adquirir produtos financeiros em bases seguras, entre esses serviços oferecidos tem o cartão de crédito pré-pago, ou seja, esse cartão só vai funcionar se caso o cliente fizer uma recarga.

Devido a essa regra do cartão de crédito, entende-se que a empresa quer que o cliente governo o seu limite e as melhores formas para efetuar esse pagamento, assim o mesmo aprenderá a ter um controle financeiro, e quem tem o nome sujo em alguns órgãos vai conseguir receber o produto que deseja. Outra novidade que chamou atenção de muitos brasileiros é que esse cartão não tem restrição, vai poder ser utilizado em qualquer lugar do mundo.

Quais são os benefícios do cartão de crédito Pay4Fun?

Com certeza a empresa não iria deixar de beneficiar as pessoas que solicitaram esse cartão de crédito, todos que criaram uma conta na Pay4Fun e entraram com o pedido do cartão pré-pago ganharão benefícios, entre eles: Uso internacional do cartão, Compras de jogos, vai poder utilizar o cartão em vários aplicativos de transportes, pagamentos de assinaturas onlines, não tem anuidade, fazer recarga de celular e pagamento de contas e acesso a contactless (conhecido como pagamento por aproximação).

Esses benefícios serão usados para quem solicitar o cartão, e para fazer a recarga do cartão pré-pago é somente quem estiver com dinheiro na carteira do aplicativo Pay4Fun, assim logo depois o saldo na wallet estará disponível para ser usado com o cartão.

Veja também: Quer viajar e está sem dinheiro? Veja se vale a pena FINANCIAR viagem

Como faço para pedir o cartão de crédito?

Antes de tudo, a pessoa que tem desejo de adquirir esse cartão de crédito precisa baixar o aplicativo do Pay4Fun e criar a sua conta com login e senha, logo que entrar no app já ficará disponível todos os produtos que o app oferece na carteira digital, porém para solicitar é desta maneira, confira:

A pessoa deve entrar no app e fazer o login

Quando entrar, deve clicar na opção Pay4Fun Card ou Cartão de crédito

Depois clique em solicitar

Nesta etapa, a pessoa deve encaminhar todos os documentos que o aplicativo pede e depois é só aguardar a aprovação

Veja também: Moleza! Como receber R$ 1.500 do Nubank facilmente? Faça isso