Como resgatar o PRÊMIO da loteria sem que ninguém saiba

O prêmio de loteria acumulou mais uma vez e será de R $200 milhões, ou seja, o maior da história até então. Isso porque ninguém acertou as 6 dezenas do prêmio da Mega-Sena de R $170 milhões.

Deste modo, muitos jogadores e possíveis ganhadoras já se preocupam em receber o está bolada com segurança. Por esse motivo, criamos esse post com estratégias discretas para receber o dinheiro sem que os outros saibam. Acompanhe!

Onde retira o prêmio de loteria?

Antes de tudo, saiba que existe um prazo para fazer essa retirada que deve ocorrer em um prazo máximo de 90 dias, contando a partir da publicação do resultado. Portanto, caso ganhe, fique atento ao prazo.

Em relação ao local, o ganhador retira valores de até R$1.903 nas casas lotéricas. Contudo, se tratando de altos valores, como no caso de prêmios milionários, o ganhador recebe nas agências da Caixa Econômica Federal.

O que fazer quando chegar ao banco?

Ao chegar na Caixa Econômica, basta que o ganhador procure qualquer funcionário. Segundo o banco, os profissionais da instituição recebem orientações para agirem discretamente e realizarem um atendimento isolado nesses casos.

Portanto, o atendimento será particular e não se divulga nem cidade ou sexo do ganhador à impressa. Além disso, o dinheiro do prêmio de loteria vai para onde o ganhador desejar.

Assim, caso o ganhador quiser, poderá mantê-lo na conta da Caixa mesmo ou enviar para outro banco que já possua conta. Vale ressaltar que ainda é possível receber o valor integral do prêmio e uma consultoria de gestão financeira, se o ganhador desejar.

O que acontece se o prêmio não for resgatado?

Quando o prêmio não é resgatado, ele é transferido ao Fies (Financiamento Estudantil) conforme a Lei 13.756/2018.

Vale lembrar que a aposta mínima da Mega-Sena se encontra em torno de R$4,50 e as chances de se tornar um milionário ganhando o prêmio é de 50.063.860. De fato, as chances são baixas, mas não deixe de realizar sua aposta de maneira inteligente e, quem sabe, levar o prêmio de loteria para casa.

Veja os números mais sorteados na Mega-Sena

Para se inspirar, confira os números mais sorteados na história da Mega-Sena e use-os para definir sua estratégia. Lembrando que o sorteio iniciou em 1966 e o número que mais saiu foi o 53, entre outros, como:

10 – 277 vezes;

05 – 268 vezes;

42 – 63 vezes;

27 – 260 vezes;

30 – 259 vezes;

04 – 63 vezes.

Embora não tenha um padrão definido, algumas coisas sempre acabam se repetindo. Portanto, analise essas probabilidades com calma antes de fazer sua aposta e aumente suas chances de ganhar o prêmio de loteria.

