Empréstimo FALSO pode estar no seu nome; veja como descobrir

Como o empréstimo se trata de um serviço financeiro que utiliza dados sensíveis e de fácil acesso, o consumidor precisa ficar atento às operações relacionadas ao seu CPF. Isso porque pode ocorrer de alguém ter feito um empréstimo com o nome de outra pessoa. E aí, como saber se existe um empréstimo em meu nome que não fui eu que fiz?

Então, como saber se existe um empréstimo em meu nome? A melhor maneira é por meio do Registrato, sistema do Banco Central do Brasil que consolida dívidas, operações de crédito, câmbio e outras atividades financeiras. Entenda aqui como fazer essa consulta neste post. Acompanhe!

Como sei que tem um empréstimo em meu nome? Passo a Passo

Para saber se existe um empréstimo no meu nome sem eu ter solicitado esse serviço, basta acessar o site Registrato. Para isso, siga os passos abaixo:

Primeiramente, acesse o Registrato pela conta gov.br , com seu CPF e senha;

, com seu CPF e senha; Na tela inicial, selecione a opção “Empréstimo e Financiamentos”.

Em seguida, clique em “Consultar”;

Depois, digite o período que deseja saber e se escolha entre um relatório detalhado ou resumido;

Pronto, assim você saberá se há um emprestimo no seu nome.

Além dessa informação, você ainda saberá sobre a data do tomador do crédito, quem concedeu o valor, a quantidade obtida e o prazo de pagamento.

Como se cadastrar no Registrato?

Como mencionamos, se você não possui cadastro na conta gov.br, então poderá fazê-lo pelo aplicativo da instituição financeira autorizada pelo Banco que você utiliza. Então, entenda de que maneira a seguir.

Veja também: NOVÍSSIMO modo de empréstimo no Nubank

Aplicativo de sua instituição financeira

Acesse o aplicativo da instituição financeira que você costuma usar e busque pela opção “Registrato”. Em geral, ela se encontra na área de “Serviços” ou na tela inicial. Caso não encontre, pesquise na lupa do próprio aplicativo.

Em seguida, você terá acesso ao código PIN de quatro números. Com ele, você será redirecionado para a página de credenciamento do Bacen. Lá, basta informar seu CPF, o nome da sua instituição financeira e o código gerado.

Então, insira um e-mail e crie uma senha para ter acesso ao Registrado. Pronto! Agora basta conferir se existe um empréstimo em seu nome.

Achei um empréstimo em meu nome. E agora?

Certo, eu me cadastrei no Registrato e encontrei um empréstimo em meu nome, e agora, o que fazer? O primeiro passo é imprimir o relatório e registrar um boletim de ocorrência. Depois, entre em contato com a instituição que concedeu o serviço e apresente o boletim.

Assim, um processo será aberto para cancelar esse contrato. Caso tenham sido descontadas parcelas de seu salário, você será ressarcido ou ainda poderá ser indenizado.

Veja também: Mudanças previstas na liberação de crédito CONSIGNADO através da CAIXA