Mudanças previstas na liberação de crédito CONSIGNADO através da CAIXA:

Está considerando solicitar o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal por meio do seu Auxílio Brasil? Pois fique atento às mudanças e as atualizações previstas quanto a modalidade de crédito.

O empréstimo consignado é uma medida que permite disponibilizar um certo valor aos beneficiários do Auxílio Brasil, seja para pagar contas, para investir ou para fazer alguma compra específica.

Sendo assim, através de um contrato de empréstimo, as parcelas são descontadas na folha de pagamento dos beneficiários de programas de assistência social do governo e, inclusive, somam-se as taxas de juros.

A medida se tornou atrativa pelas condições facilitadas de liberação e pelas menores taxas oferecidas através do programa. Entretanto, é preciso tomar cuidado ao solicitar, pois as parcelas podem te complicar e comprometer a sua renda.

Nesse sentido, separamos para você todas as informações mais importantes a respeito do empréstimo consignado pela CAIXA e quais são as perspectivas para a medida.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil: o que é?

Bom, antes de tudo, você sabe o que é o empréstimo consignado?

Podemos entendê-lo como uma forma de conseguir crédito através de uma concessão de bancos e instituições financeiras que irão descontar as parcelas do valor solicitado diretamente na sua folha de pagamento.

Nesse caso, a folha é a do Auxílio Brasil que, atualmente, paga cerca de R$ 600 por família de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Dessa forma, caso a decisão seja a de contratar o valor, você deve estudar as condições, solicitar o empréstimo pela CAIXA, aguardar análise e, depois, utilizar o seu dinheiro que cai na mesma conta em que você recebe o auxílio.

Sendo assim, já no mês seguinte à solicitação, os valores das parcelas começam a serem cobrados e, dessa forma, descontados do seu benefício mensal, não sem taxas, juros e correções.

Por isso, é importante ter bastante cuidado com o processo e não utilizar o empréstimo como primeira opção.

Atenção e cuidado com os riscos

Como qualquer outro empréstimo, é preciso analisar bem antes de solicitar. Sobretudo quando se trata de um empréstimo que vai descontar as parcelas em seu benefício.

Nesse caso, a análise de crédito é bastante facilitada e aprovada facilmente, justamente pela maior garantia de que o dinheiro retornará ao banco, visto que é um valor consignado de débito automático.

Sendo assim, cuidado com o comprometimento de sua renda, no qual grande parte, até 40%, pode ser destinada ao pagamento de parcelas com juros em até 24x.

CAIXA vai restringir o pagamento?

Por enquanto, a CAIXA ainda não anunciou ao público qualquer mudança de regra sobre a modalidade de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil.

Entretanto, há discussões e orientações internas a respeito da forma com que os valores são concedidos. Sendo assim, as expectativas dão de cortes de passivos na liberação do dinheiro.

As discussões são baseadas nas ideias de que o comprometimento da renda de assistência com o pagamento das parcelas pode ser bastante prejudicial à longo prazo.