NOVÍSSIMO modo de empréstimo no Nubank

Está precisando de dinheiro para investir ou para pagar contas atrasadas e acumuladas? Se sim, temos uma dica de empréstimo que pode te ajudar bastante.

A Nubank, banco digital que encontra cada vez mais adeptos, está oferecendo uma nova modalidade de crédito aos seus clientes. A novidade conta com menores taxas de juros e, além disso, com mais facilidade de aprovação, facilitando toda aquela burocracia dos bancos tradicionais.

Sendo assim, se o processo de empréstimo pode te desanimar, veja como a Nubank pode servir para te ajudar com o que você precisa.

Conheça a Nubank

Atualmente, a Nubank é uma das maiores empresas brasileiras em ascensão e está fazendo muito sucesso no ramo financeiro. Nesse sentido, ela atua como uma fintech, que é quando uma instituição oferece serviços financeiros vinculados à tecnologia.

Lançada em 2013, apenas em 2017 que surgiu a chamada Nuconta, que é a conta digital da Nubank. Já em 2021, a empresa já contava com mais de 40 milhões de clientes.

Com seu crescimento acelerado, em 2018 a fintech foi classificada como uma empresa unicórnio, que é quando uma startup (empresa emergente) é avaliada em mais de 1 bilhão de dólares americanos.

Dente os serviços e recursos fornecidos pela conta digital, os clientes podem contar com diversas opções como:

transferência por pix;

pagamento de boletos;

depósito online;

recarga de celular;

transferência internacional;

investimento;

cartão virtual;

empréstimos e mais.

E quanto ao empréstimo? Como funciona?

Bom, de maneira geral, o empréstimo é quando você “pede” por um dinheiro emprestado à bancos ou instituições financeiras.

Sendo assim, após a solicitação, a instituição vai analisar o seu requerimento e realizar uma análise de risco, usando os seus dados e as informações disponíveis sobre você e seu histórico, a fim de descobrir se você é ou não é um bom pagador.

Esse processo pode ser um pouco demorado, porém, quando aprovado, o dinheiro solicitado por empréstimo pessoal cai diretamente na sua conta individual e nominal.

Entretanto, a solicitação de empréstimo não deve ser vista como uma primeira possibilidade, isso porque há altas chances do valor ir se transformando em uma bola de neve e o valor final do conjunto das parcelas acabar sendo bem maior que o solicitado por você.

De acordo com o contrato firmado, você pagará a quantia dividida em parcelas, no qual então inclusas as taxas, os juros e as correções monetárias em cima do valor.

Dessa forma, é importante que você entenda dos riscos e pense bem antes de firmar qualquer contrato com alguma instituição financeira.

Empréstimos pelo Nubank

Avaliando bem todas as nuances que um processo de empréstimo pode ter, caso seja sua decisão optar por solicitar o valor, veja como fazer isso através do Nubank, um dos maiores bancos digitais da América Latina.

A nova modalidade de crédito do banco promete oferecer, além de mais segurança de pagamento, as melhores condições para o cliente, com menores taxas de juros e com análises facilitadas.

Para que isso seja possível, Nubank está oferecendo o crédito através da plataforma de Resgate Planejado que, dessa forma, há uma garantia de que o valor das parcelas serão pagos.

Para solicitar o empréstimo, basta que você acesse o aplicativo Nubank (https://bit.ly/3XDth5s) e seleciona a opção “Empréstimos” e, depois, “Empréstimo com dinheiro guardado”.

Ao solicitar, você recebe todas as informações de crédito e deve aguardar pela notificação de análise pelo próprio aplicativo.