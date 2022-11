Tecnologia 5G para famílias de baixa renda? Entenda a medida

Você já ouviu falar sobre a tecnologia 5G? E você sabe o que ela significa e quais são seus benefícios? Pois separamos para você algumas informações sobre essa novidade e, além disso, vamos explicar as perspectivas de disseminação dela.

Isso porque a equipe de transição do governo eleito estuda quais são as possibilidades de implementação do 5G para todo o Brasil através de programas de assistência social.

Entenda melhor como isso funciona e quais são as perspectivas para o acesso das famílias de baixa renda à internet rápida e gratuita.

Mas, afinal, o que é 5G?

No final de 2018 a tecnologia 5G começou a ser implementada nos países mais desenvolvidos e, desde então, vem sendo recebida com bastante entusiasmo.

Podemos entender o 5G como um padrão de tecnologia posterior ao 4G, ou seja, uma evolução da conexão atual. Nesse sentido, ele é capaz de oferecer uma melhor conectividade de internet aos dispositivos, prometendo trazer mais velocidade para fazer várias coisas através de uma rede de sinal.

O 5G pode, por exemplo, baixar e enviar arquivos maiores e com velocidades bastante reduzidas, melhorar a qualidade de transmissão de vídeos e jogos online e, além disso, deixar as conexão de internet bem mais estáveis.

Entretanto, o ponto que demonstra uma verdadeira revolução com o advento dessa tecnologia é a possibilidade de conectar vários aparelhos à Internet, como carros, relógios, semáforos, e mais.

O 5G no Brasil

No Brasil, ainda estão sendo definidas quais serão as empresas de tecnologia que vão poder operar nas áreas de frequência do 5G, feito por meio de leilão.

Sendo assim, as empresas que vencerem neste leilão são permitidas a investir em infraestrutura e desenvolvimento da rede.

Entretanto, para que o sinal de 5G esteja, efetivamente, disponíveis para a maior parte da população das maiores cidades, especialistas estipulam um prazo de três a quatro anos até a rede ficar pronta.

Sendo assim, para que o 5G alcance, de fato, todo o Brasil, esse prazo deve ser estendido a bem mais tempo.

É importante ressaltar que a implementação ainda está em fase de planejamento, sendo assim, muitas informações ainda não foram divulgadas, como o valor do serviço e taxa de abrangência.

Programa para fornecer 5G

Nesse cenário de planejamentos, a equipe de transição do governo eleito está estudando sobre a possibilidade de distribuir a conexão 5G à população baixa renda por meio de programas de assistência social.

Dessa forma, o sinal de Internet chegaria para todos e, mais do que isso, seria uma Internet rápida e de boa conectividade e estabilidade.

Sobretudo nos dias atuais, os estudos, a vida profissional e a pessoal está, cada vez mais, exigindo uma boa conexão. Nesse sentido, um programa de governo para fazer essa ponte seria fundamental para o desenvolvimento e autonomia das populações em vulnerabilidade social.

Entretanto, o projeto ainda não foi apresentado e aguarda por novas atualizações.