Fursat: filme foi gravado 100% com iPhone 14 e impressiona

É quase unanime: praticamente qualquer pessoa amante da tecnologia, da fotografia e do audiovisual como um todo se encanta com o que os aparelhos mais recentes de Apple podem produzir. E o filme Fursat, que foi lançado recentemente, no último dia 02 de fevereiro, é mais um prova dos “supoer poderes” dessas pequenas máquinas.

Cada smartphone da marca funciona basicamente como uma versão atualizada do modelo anterior, o que leva os aparelhos a ficarem com uma qualidade cada vez mais surpreendente. Logo, não é de se espantar que o iPhone 14 seja um dos queridinhos entre os consumidores, incluindo aqueles que trabalham com cinema.

Fursat ficou impecável, e pode ser assistidos gratuitamente por qualquer pessoa.

Fursat foi inteiramente gravado com um iPhone 14

Explicando de forma resumida, o filme Fursat foi uma iniciativa da famosa Bollywood, que nada mais é do que a indústria cinematográfica indiana.

Sua direção ficou por conta de Vishal Bhardwaj, e o elenco conta com as estrelas Wamiqa Gabbi e Ishaan Khatter como protagonistas. Wamiqa, por sinal, já é muito conhecida por conta do seu papel na série Mai, da plataforma de streaming Netflix.

Fursat segue muito da premissa de outros filmes bollywoodianos, mantendo a parte musical em sua essência, para uma história que ensina como o amor tende a ser achado com mais facilidade quando o foco está na apreciação do presente, ao invés de na preocupação em relação ao passado ou ao futuro.

A obra toda é um curta-metragem de aproximadamente 30 minutos, e surpreende não só pela história em si, mas também, e talvez principalmente, pela sua surpreendente qualidade audiovisual, completamente captada com um iPhone 14.

Para Vishal Bhardwaj, Fursat é apenas uma amostra do que um smartphone da Apple pode fazer: o diretor comenta o quanto os aparelhos têm evoluído, de modo a eliminar inúmeras limitações com as quais os consumidores, de modo geral, tinham que lidar anteriormente.

Atualmente, a qualidade cinematográfica é incrível, e permite uma escala de produção nunca antes vista, no que diz respeito a produções feitas por meio de um aparelho celular.

Veja também: Pix fora do ar: o que pode ser feito nessa hora?

O mercado cinematográfico já conta com feitos similares

Embora seja realmente surpreendente, por conta dos resultados visuais obtidos, Fursat não é, necessariamente, o primeiro filme que teve um iPhone como seu elemento principal de filmagem.

Vertical Cinema, por exemplo, foi um curta-metragem da própria Apple, dirigido por Damien Chazelle e lançado em 2020. Life Is But a Dream, por sua vez, foi lançado em 2022, sob a direção de Park Chan-wood. E, por fim, há a produção Through The Five Passes, que foi lançado esse ano e cuja direção ficou sob os comandos de Peng Fe.

Fursat está disponível gratuitamente para ser assistido no canal da Apple no Youtube.

Veja também: Atenção para NOVO GOLPE que utiliza o nome da Netflix