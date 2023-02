Considerada uma das frutas mais consumidas do país, a maçã é um alimento saboroso e de preço acessível, estando sempre presente nas refeições dos brasileiros.

Pala além de seus diversos benefícios, é necessário ficar atento ao consumo dessa fruta. A semente da maçã pode ser prejudicial para o organismo humano e ir contra os pontos positivos que sua ingestão pode causar.

Pensando nisso, confira agora as vantagens da maçã e os cuidados necessários a se ter quando o assunto é a semente dessa fruta e como ela age no corpo.

Benefícios da maçã

A maçã é uma fruta rica em nutrientes e recomendada amplamente por médicos e nutricionistas e deve fazer parte da rotina alimentar da população em comum. Alguns dos benefícios mais notáveis dessa famosa fruta são:

A maçã ajuda a controlar o nível de açúcar presente no sangue por possuir um índice glicêmico moderado;

auxilia na saúde do trato intestinal, e, por consequência, melhora a digestão de alimentos;

promove a saúde cardiovascular;

rica em antioxidantes e e fibras;

aliados quando o assunto é manter uma pele com um aspecto bonito e saudável;

ajuda a prevenir problemas de prisão de ventre;

previne doenças como certos tipos câncer.

Além de todas essas vantagens, é possível criar e usar a criatividade para a realização dos mais diversos pratos e receitas, que podem ser doces ou bons acompanhamentos nas refeições rápidas da manhã.

Veja também: 9 coisas PROIBIDAS para comprar no vale-alimentação em fevereiro

Perigo ao ingerir a semente da maçã

Agora que você já conhece os motivos que fazem a maçã ser tão importante para a saúde em geral, é importante se atentar a uma parte dessa fruta que merece cuidado: a semente.

As sementes da maçã possuem uma quantidade de proteínas, fibras, antioxidantes e, até mesmo, gorduras saudáveis. Mas, então, qual o problema de consumir essa parte?

A resposta é simples: a semente da maçã possui a presença de uma substância que recebe o nome de amigdalina, que, por sua vez, é considerada tóxica por profissionais especializados nessa área.

É importante destacar que essa substância por si só não representa um grande risco para a saúde humana. As complicações podem vir quando ela entra em contato com o cianeto, na porção anterior do estômago.

A partir disso, é possível que seja causado, em quem ingerir, dores de cabeça e pelo corpo, além de fortes náuseas.

Mas, calma! Se você se lembrou de alguma vez que ingeriu essa parte da maçã sem querer, não é necessário pânico. Em geral, pequenas quantidades dessa substância não causam complicações sérias, sobretudo quando a semente não é amassada e digerida completamente.

Apesar disso, seu consumo não é recomendado e deve ser um sinal de atenção, para que ingerir essa porção da fruta não cause problemas para o indivíduo.

Veja também: Como deixar suas fotos PROFISSIONAIS no Instagram? Estas são as melhores dicas

Outras sementes que merecem cuidados no consumo

Após o tópico acima, pode ser que uma dúvida recorrente apareça sobre esse assunto: outras sementes também são potencialmente perigosas para o consumo humano?

E a resposta para isso é sim. Além da maçã, outras frutas também possuem essa substância como constituintes, como a pera, damasco e pêssego.

Nesse sentido, é necessário destacar que, em geral, ingerir sementes de frutas não é uma boa ideia. Caso queira utilizar essa parte em alguma receita para evitar desperdício, ou ainda, ficar despreocupado na hora de preparar uma refeição, é necessário conhecer as propriedades específicas de cada fruta e como elas podem reagir quando entram em contato com o corpo.