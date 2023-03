Falha no site do INSS! Perícias foram canceladas; e agora?

Muitos brasileiros ficam dias e dias esperando uma resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e agora que aconteceu uma falha no sistema do órgão que é comandando pela Dataprev, infelizmente, causou o cancelamento de muitas perícias médicas que estavam agendada entre o dia 23 de março ao dia 24 de março.

Falha no site do INSS causa cancelamentos das perícias que estavam agendadas.

Essa notícia causou muita revolta para os beneficiários que estavam esperando essa perícia a um bom tempo, foram mais de 50 mil agendamentos que sofreram impactos pela pane, e infelizmente, com esse processo milhares de brasileiros podem voltar para o final da fila de espera.

Vamos descrever ao longo do texto como aconteceu essa falha no INSS e o que os cidadãos devem fazer.

Falha do INSS causa transtorno em agendamentos

Com a notícia que milhares de brasileiros receberam, teve muita preocupação, pois afetou diversos agendamentos que já estavam prestes a acontecer, pois segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), são mais de um milhão de pessoas que aguardam na fila para a perícia médica.

Ou seja, é um número muito grande da fila de espera e que, infelizmente, com esse pane que deu no site do INSS, muitas voltarão para estaca zero. Para quem não conhece muito sobre o assunto, essas consultas são de extrema importância para o órgão conceder os benefícios para as pessoas, seja auxílio incapacidade e o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Lembrando que essa etapa é obrigatória, todos devem fazer a perícia médica para conseguir ter o benefício. E com o cancelamento das perícias que já estavam agendadas causou mais transtorno e impacto negativo para as pessoas que estão até hoje aguardando na fila há muitos meses.

Escassez de agentes do INSS e peritos médicos

O órgão do INSS já vem passando por algumas crises a algum tempo, a falta de agentes e também de peritos médicos ocasiona a lentidão da fila de espera, e esse impacto que é visto pela população é um cenário totalmente negativo e escasso para gerar um bom atendimento ao público, causando sempre bastante desgaste tanto para as pessoas que trabalham dentro do órgão como as pessoas que esperam por uma resposta.

Falha no site do INSS

Essa não é a primeira vez que acontecimentos como esse preocupa as pessoas que estão na fila de espera, há diversos relatos de lentidão no site do INSS, e essas instabilidades já vem ocorrendo há um bom tempo, e infelizmente, esses ocorridos afetam também os pedidos para as aposentadorias e pensões.

