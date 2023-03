CNH DE GRAÇA: quem recebe dinheiro do governo pode solicitar

Tirar a carta hoje em dia é um sonho de muitos, mas infelizmente com o preço que está ninguém consegue tirar, no entanto, para a alegria de muitos, em alguns estados brasileiros é possível tirar a CNH de graça, e para complementar, todos os beneficiários do Bolsa Família podem solicitar a CNH de graça.

Como citado acima, alguns estados brasileiros estão oferecendo a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de graça. Porém é preciso comprovar que não possui renda para financiar esse documento.

Essa medida por trás, podemos analisar que não é apenas para ajudar as pessoas terem CNH é também uma forma de investir no mercado de trabalho, além do índice da empregabilidade nessas regiões, pois a pessoa que possui habilitação para alguns cargos isso é diferencial para ter a certeza que vai conseguir uma vaga de emprego, seja como motorista particular, autônomo, entre outros.

CNH de graça desde o ano de 2001

O programa da CNH de graça existe desde o ano de 2001, ela é conhecida como CNH Social, mas é importante destacar que essa categoria não foi criada através de uma lei federal, ou seja, ela só é oferecida pelos estados brasileiros que conseguem custear esse projeto.

Já para o Bolsa Família, esse projeto é custeado pelo Governo Federal.

Beneficiários do Bolsa Família consegue solicitar a CNH de graça

As pessoas que recebem dinheiro do governo também podem solicitar a CNH de graça, pois esse projeto é especialmente para as pessoas de baixa renda, que inclui os beneficiários do Bolsa Família e outras pessoas precisam ter uma renda que n]ao ultrapassa de R$ 218,00.

É válido destacar que as pessoas que são comtempladas com esse programa de CNH de graça dependem de cada estado com sua exigência, mas normalmente é ter mais de 18 anos, conseguir comprovar a renda de até dois salários-mínimos, além de saber escrever e ler.

Foi informado que algumas pessoas terão prioridade nessa aprovação para ter CNH de graça, entre eles são:

Desempregados há mais de 12 meses

Alunos de rede público que tenham rendimento exemplar

Pessoas com necessidade especiais

Ex-presidiários

Agricultores

Pessoas que não tem registro na carteira de trabalho

Beneficiários do Bolsa Família

Pessoa que não tem registro de infração no trânsito

Trabalhadores em setor de transporte que querem fazer regularização por parte da justiça.

Como me inscrever no programa?

Para conseguir se inscrever no programa da CNH de graça é necessário verificar se o seu estado está oferecendo essa categoria, se sim, basta verificar as regras pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e se inscrever pelo site. Logo após isso, é divulgada uma lista com os nomes dos aprovados pela Detran, a pessoa que for aprovada basta ir em uma autoescola credenciada para começar o processo.

