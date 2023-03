4 documentos que TODOS os que dirigem devem ter além da CNH

Para quem dirige diariamente não é novidade alguma que sempre se deve portar a Carteira Nacional de Habilitação, seja em sua versão física ou digital e caso o condutor seja parado e não esteja com o documento e os responsáveis pela abordagem não consigam conferir se de fato aquela pessoa pode ou não dirigir, o condutor pode acabar entrando em uma saia justa. Mas além da CNH, há outros documentos que todo condutor ao sair de casa deve dar a devida atenção e levá-los consigo, confira quais são.

CNH e chaves.

Um deles é um tributo e o outro é um seguro

IPVA

O primeiro item que todo condutor deve ter em mãos caso seja abordado, é o comprovante que ele pagou o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conhecido popularmente por IPVA. O imposto em questão é cobrado para qualquer veículo que transite e ele está na esfera estadual. Caso ele não seja quitado, o condutor pode levar multa. Vale lembrar que a depender do estado, há a isenção do valor para veículos após alguns anos de sua fabricação.

DPVAT

O DPVAT é um importante seguro que todo condutor deve ter, para que caso ocorra algum acidente, as pessoas lesadas possam ser amparadas, por isso, os condutores sempre devem mantê-lo em dias também. Já que infelizmente, anualmente, milhares de acidentes ocorrem nas vias.

Os próximos documentos dizem respeito ao veículo

CRV

O CRV é popularmente conhecido apenas como ‘documento do carro’ ou o documento que é obtido no momento da compra de um carro, ele quer dizer que o veículo que está sob sua posse não é roubado, pois consta informações pessoais do proprietário, como nome completo, placa e CPF.

CRLV

Já esse documento muitos confundem com o anterior, todavia, a função deste é mostrar que o veículo em questão está devidamente licenciado no Detran, ou seja, ele pode transitar normalmente. Nos casos de licenciamento atrasado, pode ocorrer até mesmo o guincho do veículo para o pátio.

Lembrando que nem todos os documentos citados são obrigatórios que os condutores levem consigo sempre, mas é ideal que eles sempre portem ele, para em casos específicos, não passar por dores de cabeça. Mas de acordo com a legislação, há apenas dois documentos que são obrigatórios para todos os condutores, os demais são opcionais, sendo que os obrigatórios são a Carteira Nacional de Habilitação e o Licenciamento do veículo. Vale lembrar que a CNH pode ser tanto física quanto digital.

