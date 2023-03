Auxílio gás em abril: veja se você terá direito de receber o benefício

No Brasil há o pagamento de vários benefícios sociais, contudo, o mais conhecido sem dúvida alguma é o Bolsa Família, todavia, há outros que ajudam a população também, como é o caso do Auxílio Gás, que é pago de maneira bimestral aos beneficiários que têm direito ao valor. Mas a depender do benefício, o primeiro passo sempre será que o titular da família faça seu cadastro no CadÚnico, que é literalmente o passaporte para todos os demais programas do governo, então, confira quem tem direito ao valor do vale gás neste mês de abril.

Vale gás.

Como funciona o vale gás?

Como usa-se o nome ‘vale gás’, no início, os beneficiários pensaram que era literalmente um ‘vale’ igual havia anteriormente, onde o cidadão comprava o vale e quando queria, pedia o gás. Mas agora, o nome vale apenas a título de informação, o valor é pago de outra maneira, isto é, diretamente na conta social do Caixa Tem de cada cidadão que está apto a receber o benefício.

O gás é de suma importância na casa de todos os brasileiros, para que diariamente a comida deles seja cozinhada de maneira digna e caso a família queira usar lenha, mas que seja por opção pessoal e não por necessidade. Portanto, desde a implementação do benefício, várias famílias não precisam ficar mais no dilema de todos os meses ter que separar um valor apenas para o gás.

E agora, o pagamento corresponde a 100% do valor do gás de cozinha na média dos últimos 6 meses, isto é, R$ 112. Lembrando que de maneira atípica, não há a necessidade do cadastro no CadÚnico, todavia, o banco de informações citado é de suma importância na manutenção dos demais programas sociais.

Quem pode receber o benefício?

Atualmente, o auxílio gás é pago para quase 6 milhões de brasileiros de maneira bimestral, ou seja, a cada 2 meses cada família recebe em sua conta caixa o valor dos R$ 112, mas caso ela também receba o Bolsa Família, o valor vem somado tudo junto. Esse é um dos benefícios que possuem uma menor rotatividade.

Para ter direito a receber, é preciso que a renda per capita mensal seja inferior a R$ 651, os beneficiários do BPC também podem receber o valor, para ajudar nas despesas da casa, como qualquer outro programa social.

Portanto, para receber, basta cumprir os benefícios, todavia, o Governo já anunciou que para este ano de 2023 as inscrições para novas pessoas no benefício estão encerradas, a esperança dos brasileiros é que elas voltem nos próximos anos.

