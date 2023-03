Quem está na lista de aprovados do Abono Salarial? Veja se você faz parte

O recebimento do abono salarial é de conhecimento de todos os trabalhadores brasileiros, ou, ao menos, de boa parte desse grupo. E, embora nem todos esses trabalhadores tenham direito a recebê-lo todos os anos, é inegável o fato de que esse assunto gera grande interesse na classe trabalhadora.

Afinal, podendo chegar ao valor de um salário mínimo vigente (o que, agora em março, corresponde a R$ 1.302,00), esse abono não deixa de ser uma ótima oportunidade de conseguir um dinheiro extra para ajudar no pagamento de contas, por exemplo.

E a boa notícia é que recentemente ainda mais pessoas passaram a ser beneficiárias com direito ao recebimento do abono em 2023, conforme será explicado no decorrer da leitura a seguir.

Por que o abono salarial está com novos aprovados

Muitas pessoas estão com dúvidas sobre o motivo que levou mais trabalhadores a se juntarem aos milhões de indivíduos que terão direito ao abono salarial do Pis/Pasep esse ano.

E a explicação sobre isso, na verdade, é muito mais simples do que parece.

O aumento na base de beneficiários ocorreu por conta de uma análise de dados realizada pela Dataprev, com base nas informações que as empresas contratantes incluíram no e-Social e na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Vale sempre reforçar, porém, que para de fato receber seus respectivos valores, não basta apenas que os trabalhadores tenham seus dados inseridos nesses sistemas.

É preciso, ainda, que eles atendam a outros pré-requisitos relacionados ao ano-base para cálculo dos pagamentos que, esse ano, será 2021.

Receberá o abono salarial, portanto, quem, entre outras coisas, trabalhou por pelo menos 30 dias no ano acima citado, e recebeu no máximo dois salários por mês durante esse período.

Quando as novas pessoas aprovadas irão receber esse benefício

A lista das novas pessoas que foram aprovadas para o recebimento do abono salarial ainda não foi divulgada, sendo que isso provavelmente acontecerá no início do mês de abril.

Mas, independentemente da data, os trabalhadores podem ficar tranquilos, pois os repasses do Pis/Pasep acontecerão até o final de dezembro, de modo a contemplar a todos.

É preciso somente ficar de olhar: o Pis é administrado pela Caixa Econômica Federal, e o Pasep é administrado pelo Banco do Brasil. Logo, são nas contas desses bancos que o dinheiro será depositado.

Por fim, é importante lembrar que os critérios para pagamentos são diferentes, de acordo com o programa: um considera a data de nascimento do trabalhador, e o outro considera o número final do benefício.

Os primeiros repasses foram feitos em fevereiro, mais especificamente no dia 15, não havendo a obrigatoriedade de que o trabalhador fizesse o saque exatamente nessa data. Afinal, as datas divulgadas no calendário dizem respeito somente ao dia do depósito, sendo que os saques poderão ser feitos até o dia 28 de dezembro.

