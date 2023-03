Acabaram as PROMOÇÕES: Shein e Shopee vão ficar mais caras?

No Brasil, com a ascensão do mundo digital, realizar compras em sites estrangeiros se tornou algo bastante comum, todavia, essa prática pode estar com os seus dias contados e os valores que agora são baixos, podem subir de maneira exponencial, tudo isso por conta que o atual Ministro da Fazenda, isto é, Fernando Haddad está sofrendo uma grande pressão acerca do assunto, para que as empresas de comércio online venha ser taxadas, entenda.

Loja online.

Isso irá ocorrer devido uma espécie de ‘contrabando digital’

O contrabando digital é o argumento usado para que o governo venha taxar grandes empresas que são queridinhas dos brasileiros, como a Snhein, Shoppe, Wish e Ali Express, entre várias outras que atuam no ramo da exportação de produtos para diversos outros países. Quem está realizando a pressão no ministro da Fazenda são parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo.

De acordo com os parlamentares, as empresas atuam em uma espécie de contrabando digital, então, elas aproveitam brechas que há na lei local para conseguir vender seus produtos sem a incidência de impostos no país, o que torna os itens mais baratos do que se comprados em território nacional.

Várias empresas estão na mira da frente parlamentar, de acordo com eles, o governo precisa tomar atitudes acerca de tais empresas, pois elas estão tirando a freguesia das empresas brasileiras, pois como não há taxação, elas conseguem vender a um preço bem mais atrativo.

Já para os consumidores, isso não é tão interessante

Já para quem adora comprar nos sites online, essa é uma péssima notícia, pois não haverá mais uma espécie de democracia na aquisição de alguns bens, que quando comprados nas lojas estrangeiras estão em conta, mas quando comprados no Brasil, os valores são exorbitantes.

Vale lembrar que nem sempre os valores são tão caros por conta da taxação, há vendedores que por conta própria acabam taxando os produtos a fim de aumentar a margem de lucro. Então, na ponta da caneta, não é apenas a taxação que tira os clientes das empresas brasileiras, mas também, a corrida deles em prol de sempre ter lucros absurdos e quem paga essa conta são os brasileiros.

Uma seguidora revoltada com a notícia, comentou: “Cobre os impostos dos grandes empresários que todos nós sabemos que sonegam, corte as isenções dos ricos. Mas não prejudique o trabalhador que não tem condições de comprar uma blusa de R$ 80 numa loja nacional com seu salário de R$ 1.400″.

