Caixa Tem vai SUSPENDER saques? Entenda a preocupação dos brasileiros

Pessoa com celular na mão e cédulas de dinheiro brasileiro.

Os brasileiros que recebem o benefício do Bolsa Família estão bastante preocupados, porque o Caixa Tem irá suspender o saque de algumas pessoas, vale salientar que embora haja o aplicativo do benefício social citado, mas toda movimentação financeira é realizada por intermédio do aplicativo da Caixa. E para a surpresa de muitos beneficiários, neste mês, ao abrirem suas contas o pagamento não havia sido feito, entenda o motivo e se poderá ocorrer o mesmo com você.

Por que os saques de algumas pessoas foram suspensos?

Isso ocorreu porque elas foram desqualificadas para fazerem parte do programa social citado, ele foi relançado novamente no início deste mês de março e suas regras ficaram bem mais rígidas no que diz respeito aos critérios para entrar no programa, com isso, milhares de pessoas foram retiradas da folha de pagamentos.

De acordo com o próprio governo, ao menos 1,5 milhão de beneficiários foram retirados do programa pois não estavam cumprindo à risca todas as regras necessárias. Uma vez que a finalidade do benefício é dar assistência aos mais vulneráveis, então, repassar o valor para quem não se encaixa nos critérios, é injusto.

Todas as informações inerentes a programas sociais, são obtidas por meio do Cadastro Único, que é um super banco de dados com as informações de milhares de famílias e de acordo com sua situação social, elas são remanejadas para programas específicos. Portanto, é importante que sempre o titular atualize as informações contidas no banco de dados, pois isso afeta diretamente na renda per capita.

Se ‘vacilar’ pode perder o Bolsa Família

Há alguns pilares que são exigidos para que a família tenha direito ao benefício, um deles é ter a renda per capita compatível, no caso do Bolsa Família, ela não pode ultrapassar os R$ 218 mensais. Pois caso o valor ultrapasse o citado, a família já não é mais enquadrada em situação de pobreza ou extrema pobreza. Todavia, aos que conseguirem emprego com carteira assinada, terão o benefício cortado de modo gradual.

As demais regras para que a família não seja retirada do programa envolvem saúde e educação:

No caso das mulheres grávidas, elas devem realizar acompanhamento durante toda gravidez;

Crianças com idade de 0 até 7 anos devem ter o devido acompanhamento nutricional;

O cartão de vacina deve estar atualizado constantemente;

Crianças com idade de 0 até 5 anos precisam ter uma frequência escolar de no mínimo 65%;

Crianças com idade superior a 6 anos devem ter frequência escolar mínima de 75%.

Portanto, caso a família deixe de cumprir alguma das regras citadas anteriormente, elas podem ser desligadas do programa sem prévio aviso.

