ATENÇÃO! Pagamento extra em abril para quem recebe o Bolsa Família

O programa Bolsa Família após sua volta no início deste mês está se reinventando a cada dia e trazendo propostas excelentes para os seus beneficiários sempre que pode e uma das novidades que irão continuar no programa, será um adicional extra para algumas famílias que será pago no próximo mês, no valor de R$ 112, nem todos podem receber o valor, mas cerca de 25% dos beneficiários do Bolsa Família irão ganhar o adicional, confira se você terá direito.

De onde vem o adicional de R$ 112?

O adicional no valor de R$ 112 é proveniente de outro benefício social, isto é, o auxílio gás que é pago a cada 2 meses para milhões de brasileiros, para que eles possam receber o valor equivalente a 100% da média do botijão de gás nos últimos 6 meses. O valor em questão está ajudando bastante os usuários, uma vez que eles não precisam gastar dinheiro que seria para alimentação na compra do gás.

Como ocorreu toda essa transição entre governos, a dúvida começou a pairar no ar, se o auxílio gás iria continuar ou não, em um primeiro momento, houve um consenso e ele continuou, todavia, só iria subsidiar 50% do valor, contudo, o governo mudou de ideia e consolidou que o valor pago seria de 100% do subsídio.

Em contrapartida, foi anunciado que o auxílio gás estará fechado para novos beneficiários que têm interesse em participar do benefício social em questão. Portanto, para este ano de 2023, não haverá nenhum novo beneficiário no auxílio gás, então, a folha de pagamentos contará apenas com os 6 milhões de brasileiros que já recebiam.

Como irá funcionar o Bolsa Família em abril?

Em abril o programa social funcionará normalmente, igual neste mês de março, o valor mínimo de R$ 600 será pago para todos os beneficiários e a depender da família, poderá ter um acréscimo de R$ 150 ou R$ 112. No primeiro caso, é para as famílias que possuem em seu núcleo crianças com idade de até 6 anos, já o segundo, é para as famílias que fazem parte do vale gás.

Toda família que faz parte do programa, terá o direito de receber R$ 600 pelo menos, todavia, ela também terá alguns deveres e caso sejam desobedecidos, a família pode ser retirada do programa social sem aviso prévio. Por isso, é importante ficar atento a todas as regras do programa.

Então, se você tem criança em idade escolar, trate de levá-la todos os dias para a escola, pois o excesso de faltas pode fazer com que a pessoa perda o direito de receber o benefício, de igual modo nos casos que a carteira de vacinação não está em dias.

