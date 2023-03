O choro é livre! Multas que fazem você PERDER sua CNH na hora

Conseguir obter a tão sonhada CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é realmente um sonho para inúmeras pessoas. Logo, ao conseguir ter esse documento em mãos, é de suma importância que o cidadão se policie, a fim de evitar multas.

Afinal, muitas dessas multas podem facilmente fazer com que a CNH seja perdida praticamente na mesma hora. E, uma vez que essa carteira costuma ser essencial na rotina pessoal e profissional de uma pessoa, de fato é importante prezar para que seu uso possa ser contínuo.

Alguns exemplos de multas que podem levar o motorista a perder esse documento são citados no decorrer da leitura a seguir.

Quais são as multas que podem fazer qualquer pessoa perder a CNH na mesma hora

A regra é uma só, não havendo nenhum segredo a respeito dela: toda e qualquer pessoa que possua uma CNH deve dirigir de modo a não cometer infrações.

Afinal, muitas dessas infrações colocam em risco os pedestres e outros motoristas, além de resultar em multas que, além de consideravelmente caras, tendem a tirar do indivíduo o direito de dirigir.

As infrações que geralmente estão ligadas a esse resultado são aquelas consideradas gravíssimas, e não é à toa que possuem tal nome: o perigo que representam é enorme!

E, portanto, a penalidade a elas atrelada não poderia ser outra: a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do indivíduo é perdida quase que imediatamente.

Quem dirige após ingerir álcool, por exemplo, ou após ingerir qualquer substância considerada psicoativa, tem plena consciência de que pode causar sérios acidentes.

Logo, se pego pela polícia receberá uma multa de R$ 2.934,70 e, por se tratar se uma infração gravíssima, poderá ficar até 12 meses sem sua CNH.

O mesmo ocorre com as pessoas que fazem ultrapassagens em locais que são proibidos, justamente por serem perigosos, como as curvas: a suspensão do documento se torna inevitável.

Outras multas que estão ligadas às infrações gravíssimas e fazem uma pessoa perder a CNH são aquelas aplicadas a quem disputa corridas sem a devida permissão, e em locais inapropriados, e também a quem não respeita os limites de velocidade que estão demarcados nas vias.

Veja também: Por que você JAMAIS deveria carregar o celular dentro do carro

Lembrando que existem 4 classificações diferentes

É importante frisar que, de qualquer forma, o motorista não deve se preocupar somente com as multas e infrações acima citadas.

Afinal, existem muitas outras classificações nas quais ele pode se enquadrar, colocando a si mesmo em risco, e aos demais também.

De modo geral, conforme estabelecido devidamente pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), são 4 os tipos de infração que podem ser cometidas, sendo que cada uma delas representa uma quantidade especifica de pontos na carteira:

São eles:

Infração do tipo leve, representando 3 pontos na CNH

Infração do tipo médio, representando 4 pontos na CNH

Infração do tipo grave, representando 5 pontos na CNH

Infração do tipo gravíssimo, representando 7 pontos na CNH

Veja também: Sou MEI, como faço a declaração do Imposto de Renda 2023?