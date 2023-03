Novidade INCRÍVEL para quem usar o Caixa Tem! Serve até para beneficiários

O aplicativo Caixa Tem já é famoso em todo o Brasil, e faz parte da vida financeira de inúmeros brasileiros.

Ele foi criado no ano de 2020 com o único intuito de facilitar os repasses referentes ao Auxílio Emergencial, mas, hoje, se mantem ativo como uma alternativa para quem precisa receber repasses de programas sociais do governo, por exemplo.

Agora, o Caixa Tem ganhou ainda mais evidência, após anunciar uma grande novidade para todos que possuem conta no aplicativo e desejam obter ainda mais praticidade por meio dele.

Mais detalhes a respeito disso podem ser conferidos a seguir.

Qual é a novidade que o Caixa Tem preparou para os seus clientes

A grande novidade que já foi liberada pelo Caixa Tem para os usuários do aplicativo é um cartão de crédito exclusivo: trata-se de algo realmente inovador, uma vez que, até então, quem usa somente esse aplicativo para gestão financeira não tinha a possibilidade de solicitar esse produto.

Com ele, é possível fazer inúmeras compras, pagando todas elas na mesma hora, ou mesmo optando pelo parcelamento.

Mas, claro: pelas características típicas desse tipo de produto, é de se esperar que o cartão de crédito do app Caixa Tem também tenha alguns pontos que podem ser considerados desvantagem.

É o caso, por exemplo, da cobrança de juros nas compras parceladas, a depender do estabelecimento onde a transação for realizada, e também do comprometimento do limite de crédito.

Já as vantagens desse produto incluem pontos como:

Anuidade zero, e contratação simplificada, feita totalmente pelo aplicativo;

Uso para comprar físicas ou virtuais, dentro e fora do Brasil;

Gerenciamento feito pelo aplicativo de cartões da Caixa Econômica Federal;

Oferta de descontos por meio do Vai de Visa e Elo Ofertas.

Além disso, o usuário também consegue benefícios em diversas categorias da plataforma Elo FLEX, a exemplo das categorias Pet e Auto.

Vale lembrar, ainda, que literalmente todos os usuários do aplicativo Caixa Tem podem fazer a solicitação desse cartão de crédito, o que inclui os beneficiários do programa Bolsa Família.

Como a solicitação do cartão deve ser feita

A contratação do cartão de crédito do aplicativo Caixa Tem definitivamente não poderia ser mais simples!

O primeiro e mais importante passo que o usuário deve seguir, obviamente, é entrar no aplicativo. Lembrando que talvez seja preciso atualizá-lo, uma vez que as atualizações ficam disponíveis com certa frequência.

Feito isso, será preciso encontrar o ícone no qual está escrito “Cartão Caixa Tem”, o que também é muito simples de ser feito. E, então, bastará seguir todas as instruções que surgirem na tela: é rápido, e muito fácil!

E, o melhor: a solicitação não precisa ficar restrita somente a um cartão.

O usuário do Caixa Tem pode pedir mais dois cartões adicionais, se julgar necessário, além de poder gerar, sem nenhum custo, um cartão virtual para facilitar as compras online.

