Casa própria por R$ 37,5 mil; Santander lança leilão de imóveis

O sonho de comprar a casa própria é um sonho de milhares e milhares brasileiros, pensando nisso, o banco Santander irá lançar um leilão de imóveis que será feito no dia 10 de abril, são mais de 13 estados brasileiros que poderão participar e ter essa oportunidade, por mais que o dia esteja um pouco longe, as pessoas que têm interesse em participar já podem ficar de olho nos imóveis em que estará disponível para o leilão, basta entrar no site Mega Leilões.

Serão 57 imóveis ofertados no leilão para 13 estados:

1 – Bahia

2 – São Paulo

3 – Rio Grande do Sul

4 – Rio de Janeiro

5 – Minas Gerais

6 – Pernambuco

7 – Goiás

8 – Alagoas

9 – Paraíba

10 – Ceará

11 – Santa Catarina

12 – Mato Grosso

13 – Mato Grosso do Sul.

Leilão Santander

Quem entrar no site Mega Leilões vai conseguir analisar que o lance inicial que tem o menor valor é um terreno localizado dentro de um condomínio em Sete Lagoas, uma cidade de Minas Gerais, o terreno tem 503 m² e após passar uma avaliação está no valor de R$ 116 mil, e através da oportunidade do leilão, a oferta inicial vai começar com um valor de R$ 37.500.

Se for comparar, é uma proposta inicial bem baixa, pois quem já tentou comprar uma casa através de financiamento sabe que as entradas na maioria das vezes são o que dificulta, pois são entradas altas.

Para quem deseja ter sua casa própria, mas não tem condições de dar valores altos o leilão é uma ótima oportunidade de conseguir ter essa chance, pois os valores são abaixo do que são informados e oferecidos pelo mercado imobiliário, são diversas opções, então a pessoa pode escolher a que se encaixa em seu bolso.

Site

Assim que a pessoa entra no site, elas têm a opção de pesquisar as regiões que os imóveis estão sendo ofertados e também quais são os tipos. Pode conferir a relação completa, que conta com 57 imóveis que estarão para leilão.

Como citamos acima o mais barato, vamos destacar também o mais caro, que está localizado em Tamboré, São Paulo, é cerca de 1.140m² de área que já está construída em um terreno de 4.292m², essa casa é a mais cara do leilão e está no valor de R$ 11.666,000, e o lance inicial vai começar a partir de R$ 7.034.300.

Pagamento

Se deseja participar do leilão online do banco Santander, é necessário saber as condições e formas de pagamento, pois eles variam conforme cada tipo de imóvel, porém os interessados podem pagar à vista, só que também terá chances em algumas situações em que será possível fazer um financiamento em até 420 meses.

Lembrando que o leilão vai acontecer no dia 10 de abril de 2023, porém as pessoas já conseguem conferir e ter informações sobre os imóveis.

