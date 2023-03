Cuidado para não ACABAR com o seu celular; veja os erros comuns

Usamos o celular para tudo hoje em dia, é indispensável, pois como o celular atual consegue armazenar diversos tipos de serviços que fazem o nosso dia se tornarem mais práticos, usamos o celular 24 horas. Porém, nem sempre se atentamos que existem alguns hábitos que podem prejudicar o nosso aparelho, por isso fizemos esse texto para alertar.

Os celulares atualmente existem de diversos tipos de modelos, e alguns até ajudam a conseguir fazer a bateria durar um pouco mais, no entanto, tem alguns pontos que ao mesmo tempo pode ajudar pode piorar também durante o dia, como o armazenamento.

Por isso, uma dica é para que a pessoa exclua alguns aplicativos pesados que estão baixados e plataformas que, normalmente, precisam de muito espaço no armazenamento, é válido destacar que a instabilidade da rede de dados é outro que deve ser destacado nesse texto pois pode prejudicar o consumo da bateria do celular.

Como cuidar da bateria do meu celular?

O primeiro assunto que podemos destacar e que todo brasileiro sabe que é errado, mas que continua fazendo, é deixar o celular carregando a noite inteira, isso é um fator que pode prejudicar a bateria do celular porque a bateria pode ficar viciada.

Alguns especialistas afirmam que deixar o celular a noite inteira carregando a bateria consequentemente em tempo em tempo vai começar a durar menos, ou seja, não deixe o seu celular carregar até os 100%.

Um ótimo procedimento, é que de fato parece até ser engraçado e ao contrário do que escutamos, o ideal é tirar o celular do carregador antes dele completar 100%, pode deixá-lo carregar até os 80% dizem os especialistas, porque aí aumenta o desempenho da bateria.

Com a tecnologia avançada e com os novos serviços que vão sendo lançados, todo mundo deseja em ter baixado no celular para ter mais praticidade e facilidade no dia a dia, mas sem perceber vamos enchendo o armazenamento do celular até que começa a força o seu funcionamento, e isso não acontece de um dia para o outro, como não percebemos de pouco em pouco o nosso celular vai ficando pesando e cheio.

São diversos hábitos que temos e não se damos conta que estamos deixando o nosso celular com uma durabilidade menor de vida. Mas isso também é falta de informação, pois sempre somos recomendados a deixar o celular carregar 100% e não mexer durante o carregamento para não viciar, e não que deixar o celular 100% pode ser ruim.

