Por que você JAMAIS deveria carregar o celular dentro do carro

O celular hoje em dia virou o nosso melhor amigo, levamos ele para qualquer lugar, dorme ao nosso lado, usamos 24 horas. Ninguém sai de casa sem levar o celular, pois lá a gente guarda muitas informações além de usar para se comunicar com as pessoas.

Atualmente, o celular tem conseguido armazenar muitas informações e aplicativos de serviços digitais que facilitam o nosso dia a dia, como usamos muito é necessário colocar pra carregar direto, e muitas pessoas quando saem de casa tem costume de carregar o celular pelo carro, só que isso deve ser evitado porque tem riscos.

Carregar celular no carro

É confirmado que a cada dia a vida do brasileiro fica mais corrida, devido ao serviço, estudo, entre outros, e em qualquer situação o celular está acompanhando a pessoa, e quando precisa sair a gente tenta fazer de tudo para que ele tenha bateria, e a pessoa que tem carro aproveita para sair e ir carregando o celular dentro.

Porém, o ideal não é fazer isso, principalmente em viagens longas, então é essencial deixar o celular em casa carregando o máximo para quando for sair não precisar fazer isso, somente se for em caso de extrema necessidade.

Esse ato é perigoso pois o espaço interno do carro promove um superaquecimento, e isso pode correr risco de incêndio, quem já carregou alguma vez o celular no carro deve ter percebido quando tocou no celular que ele estava quente, é devido a isso.

Outro risco que podemos destacar é em relação a voltagem ser maior e o celular pode chegar a queimar assim que colocar para carregar, as vezes algumas pessoas colocam para carregar e não acontece nada, mas é aí que todos se enganam, o aparelho começa a ficar com desgaste e depois de um tempo pode chegar a parar de funcionar.

Ou seja, quando o celular entra em contato com uma fonte de energia incompatível o seu tempo de vida útil é menor do que deveria, e as vezes a pessoa perde o celular e não sabe o motivo, mas se tem costume de carregar pelo carro, pode ter certeza de que um dos fatores é esse. É melhor usar um carregador portátil.

Cuidados necessários ao carregar o celular no carro

Se realmente não tiver opção e precisar carregar o celular no carro, verifica se o carregador veicular é homologado, use sempre carregadores originais e certificados pela Anatel, para não ocorrer nenhum acidente como explosões e incêndio.

