Estes clientes do Nubank terão acesso ao CRÉDITO CONSIGNADO

O banco digital Nubank já informou que vai oferecer crédito consignado para os seus clientes, por mais que muitos estavam entrando na polêmica sobre as taxas de juros dessa nova modalidade que vai começar a ser oferecida. No entanto, o roxinho divulgou que de início será oferecido somente aos servidores públicos federais.

O Nubank fez um anúncio: “Ao longo dos meses pretendemos aplicar essa oferta do NuConsignado, de forma gradualmente para todos os servidores públicos federais que já são clientes do Nubank”.

O Nubank fez questão de anunciar também que a escolha desses primeiros clientes não tem nenhum critério pois será selecionado aleatoriamente, no entanto não compartilhou qual a quantidade dessa primeira lista.

É importante destacar que esse crédito consignado do Nubank ainda está passando por testes, por isso não será liberado ainda para todos, precisa verificar ainda algumas questões como contratação, qual será a experiência do consignado e tudo mais.

A instituição também não confirmou nada sobre a taxa de juros, mas disse que essas taxas serão variadas de acordo com o perfil do cliente, além dos resultados que vão demonstrar nos testes, o usuário que tem esse serviço disponível no aplicativo pode já fazer a contratação.

Juro do empréstimo e a polêmica

Houve uma polêmica, pois, quando a instituição financeira do Nubank compartilhou essa notícia, alguns dias antes o Carlos Lupi, que é ministro da Previdência fez um anúncio sobre o carte na taxa de juros para o consignado dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Veja também: Como conseguir R$ 140 mil do governo para comprar uma casa?

Ou seja, com isso, o teto dos juros que estavam sendo cobrados pelas instituições financeiras caiu de 0,44% e agora passou a ser 1,70% por mês. E com isso, bancos como: Itaú Unibanco, Caixa, Banco do Brasil afirmaram que vão suspender essa linha de crédito do consignado.

Há boatos de que a equipe econômica do governo não aceitou essa mudança, e pode ser que neste final de semana elas façam uma nova reunião para discutir sobre.

O empréstimo é bastante delicado, pois sabemos que tem juros, no entanto, a nossa dica é para que a pessoa faça empréstimo quando realmente tiver condições de pagar, e fazer essa solicitação de crédito se caso for a última opção.

Veja também: É assim que você pode SACAR O FGTS em 2023; veja todas as opções