Como antecipar o saque do FGTS através do app Caixa Tem

Qual brasileiro que nunca precisou de realizar um saque do FGTS para ajudar naquele mês que ficou bem apertado? Se você que está lendo e se encontra nessa situação, saiba que tem a opção do saque-aniversário do FGTS, lembrando que é uma opção do trabalhador e se caso ele escolher poderá sacar uma porcentagem do valor que tem na conta.

Por mais que tenha saído uma polêmica recentemente após um pronunciamento do Ministro do Trabalho e Emprego ao dizer que queria acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no entanto, neste mês ainda está sendo possível solicitar essa modalidade.

Valor do saque-aniversário

Como dito acima, a modalidade saque-aniversário do FGTS é uma opção do trabalhador, e o valor mínimo que ele pode receber é de R$ 500,00. Porém, esse saque não pode ser feito quando quiser, é somente uma vez ao ano e no mês do aniversário do trabalhador, e esse saldo pode ser retirado até o último dia útil do segundo mês seguinte do aniversário.

Como pedir o saque pelo Caixa Tem

Siga esse passo a passo e faça tudo sem precisar sair de casa. Basta ter o aplicativo do Caixa Tem, ele está disponível para download no Play Store para Android e iOS.

1 passo – Coloque o CPF e a senha para login

2 passo – Clique em “Empréstimo Saque Aniversário”, nesta etapa vai aparecer uma simulação conforme o valor do saldo

3 passo – Depois clique em contratar para avançar na etapa e finalizar

4 passo – Leia e aceite os termos de condições

5 passo – Digite a senha do Caixa Tem para conseguir finalizar a contratação do saque.

É importante destacar que para pedir a antecipação é preciso ter a adesão ao saque-aniversário do FGTS das contas ativas ou inativas, e essa solicitação pode ser feita através dos canais digitais pelo:

Internet Banking CAIXA

Pelo site: fgts.caixa.gov.br

App FGTS

APP Mobile Banking CAIXA

APP Caixa Tem

Lembrando que os valores antecipados já ficam disponíveis para os clientes no dia útil assim que acontece a contratação.

Contratação do saque-aniversário

A pessoa que pode solicitar o saque-aniversário é aquele que tem conta vinculada do FGTS ativa ou inativa e que já tenham aderido a esse saque;

18 anos ou mais

Ter conta corrente ou poupança na Caixa (exceto Poupança Social Digital e Poupança CAIXA Fácil)

Ser optante pelo Saque Aniversário FGTS e autorizar a CAIXA a consultar informações do seu FGTS;

Possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a CAIXA ou utilizar recurso do crédito para quitação da dívida.

