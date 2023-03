Vale a pena pedir a Revisão da Vida Toda para o INSS?

O que muitos tem dúvida é se realmente vale a pena pedir a revisão de vida toda para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os aposentados e pensionistas ganharam a oportunidade de rever o valor. E isso aconteceu no 1 de março, onde o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu a visão da vida toda.

Ou seja, os segurados do INSS conseguiram ganhar o direito de recalcular o valor do benefício com base nas contribuições feitas de toda a vida, no entanto, essa decisão não é para todos e precisa ter alguns cuidados.

Porém, diversos brasileiros ainda têm dúvida, o que seria essa revisão? É necessário informar que essa revisão é para reajustar o valor do benefício, ou seja, aposentadoria através de uma ação judicial que é movida pelo segurado interessado, no entanto, ela não é tão vantajosa como todos pensam.

Revisão da Vida Toda

Toda contribuição para o INSS antes do mês de julho de 1994 não entrava para essa conta de cálculo para no fim determinar o valor que seria pago ao beneficiário. Porém, a partir do ano de 1999, começou a ter uma regra onde terminou que o salário do beneficiário deve ser calculado 80% das maiores contribuições contando a partir de julho de 1994 em diante.

Ou seja, os segurados do INSS que chegaram a ganhar valores altos antes do ano de 1994 e que tem poucas contribuições após este ano ou que começaram a ganhar menor, infelizmente sempre saíram prejudicados.

No ano de 2022, foi aprovada pelo STF a Revisão da Vida Toda, e isso torna possível incluir as maiores contribuições que foram feitos para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antes de julho de 1994 para serem incluídas no cálculo.

Quem pode solicitar essa revisão da Vida Toda?

Como dito acima, essa revisão pode ser pedida judicialmente pelos aposentados e pensionistas que tem seus benefícios concedidos entre o mês de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019, e que também tenha contribuições antes de julho de 1994.

Têm em vista as pessoas que recebem aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, por idade, por invalidez e também a pensão por morte, auxílio-doença ou até mesmo salário-maternidade.

Como entrar com o pedido?

O primeiro passo é a pessoa confirmar se está dentro dos requisitos para conseguir pedir a Revisão da Vida Toda. Se estar dentro das regras exigidas, o caso da pessoa deve passar por uma análise de um advogado que é especialista no caso, depois a revisão pode ser ou não vantajosa.

O cálculo é fundamental para saber se realmente com a revisão será possível aumentar o salário do beneficiário. Depois do advogado fazer a análise é preciso ingressar com a ação judicial e por fim pedir a revisão.

