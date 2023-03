Lembre de DENUNCIAR! Novo crime pelo WhatsApp deve ser excluído pelo usuário

O WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais conhecido e utilizado pelos brasileiros, ele se tornou o mais famoso para se comunicar com as pessoas, tanto pessoal quanto utilizar para a vida profissional e, devido a isso, muitos criminosos se aproveitam da oportunidade para fazer novas vítimas.

Se tornou comum ver notícia alertando sobre crimes pela internet, isso porque os criminosos estudam técnicas de como fazer isso e aproveitam um momento de distração para aplicar o golpe em público que tem um menor conhecimento com a tecnologia. Além disso, tem vírus também ou malware, que foi criado justamente com essa intenção de atuação dentro do aplicativo, por isso se proteger é o essencial.

Uma observação importante é que esse vírus também foi encontrado no aplicativo do Telegram.

Golpe do WhatsApp roubam dados

Conforme as informações disponibilizadas pelas empresas de segurança, o novo golpe que está acontecendo pelo WhatsApp é para conseguir roubar informações pessoais dos usuários como senhas. No entanto, no início, esse objetivo era para roubar criptomoedas, porém perceberam que o vírus é capaz de conseguir roubar senhas e outras informações e começaram a usar para isso.

O que dificulta as vezes o usuário identificar esse vírus é que ele age no silêncio e consegue roubar os dados que foi levado para a área de transferência, para entender melhor vamos explicar: O vírus consegue armazenar todas as informações que você seleciona para copiar, seja uma senha, entre outros, e assim que você copia os golpistas conseguem ter acesso daquela informação que foi copiada.

Veja também: Google informou lista de celulares Samsung com problema de segurança

Pessoas acabam caindo no golpe sem perceber

Primeiro de tudo, para que a pessoa se torne uma vítima é preciso que o vírus esteja implantado dentro do celular, e isso pode acontecer através de um aplicativo de WhatsApp falso, que foi criado pelos criminosos, e partir disso pode ser enviado por link ou nos baixados externos, sem necessariamente passar pela loja de apps do celular.

A nossa dica para que você evite cair nesse golpe é nunca escolher a opção de baixar um aplicativo e programa desconhecido fora no Play Store, outra dica é para não clicar em links suspeitos de mensagens que chegam aleatoriamente no WhatsApp, para conseguir proteger suas informações e evitar que vírus entre no seu celular.

Veja também: Recebeu esta mensagem no WhatsApp? Corre que é mais um GOLPE