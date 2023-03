FGTS Futuro: ainda posso solicitar? Veja como funciona a antecipação

Todo trabalhador conhece sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aqueles que trabalham de carteira assinada (pois tem direito do FGTS) e aqueles que não trabalham. Isso porque o FGTS, como o próprio nome já diz, é um fundo de garantia para dar uma proteção financeira em casos de demissão sem justa.

O FGTS tem vários tipos de modalidades de saque, e os mais conhecidos pelos brasileiros são: saque-aniversário, saque-rescisão, saque-doença, ou na compra de um imóvel, em que pode ser usado o saldo que tem disponível para a quitação.

E pensando nisso, o FGTS Futuro, é uma nova forma de modalidade do FGTS, ele foi criado pensando em dar uma melhor experiência aos trabalhadores para acessar o crédito e o sonho da casa própria, mas isso também irá ajudar a impulsionar o crescimento econômica do nosso país.

FGTS Futuro, o que é?

Como é uma categoria nova, bem poucos conhecem. O FGTS Futuro nada mais é que a possibilidade de fazer uso futuros do depósito na conta do Fundo de Garantia para poder comprar um imóvel. Essa nova modalidade foi liberada da Portaria Nº. 5 de setembro de 2022, é bem recente por isso ela ainda é desconhecida.

Ou seja, essa nova categoria dá chance para o trabalhador poder utilizar o saldo disponível na conta e o saldo que ainda serão depositados no FGTS, isso só é possível acontecer que o trabalhador continuar trabalhando (carteira assinada).

Com isso, o trabalhador terá um montante maior para poder sacar e conseguir dar uma boa entrada no imóvel ou até mesmo poder a vista. É claro que tudo depende do valor disponível na conta, quanto mais melhor, mas é importante destacar que esse valor utilizado vai ficar bloqueado para fazer o pagamento desse empréstimo (pegar valores do FGTS que ainda vão sacar na conta).

Feito isso, o trabalhador não consegue o saque total do FGTS, é o mesmo modelo que ocorre nos empréstimos de antecipação da modalidade do saque-aniversário.

FGTS Futuro já está disponível?

Como foi afirmado no texto acima, o FGTS Futuro foi regulamentado no mês de setembro de 2022, então possa ser que ele entre em vigor a partir de setembro deste ano de 2023, mas não é nada concreto é apenas uma expectativa.

