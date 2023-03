Google Maps: 5 ferramentas ocultas que você deveria usar

O Google Maps simplesmente revolucionou a mobilidade global, uma vez que é possível encontrar qualquer endereço que fique localizado em qualquer parte do mundo e o melhor de tudo, há como ter imagens reais de cada local e em tempo real. Tudo isso só é possível por conta de uma tecnologia que envolve sistemas super modernos de satélites e captação de radares, com isso, é possível realizar inúmeras atividades, mas além das mais convencionais, há 5 recursos secretos que poucos sabem, conheça eles e comece a usá-los hoje mesmo.

Vai para algum lugar sem internet? Fique tranquilo!

Google Maps Offline

Nem todos têm acesso a esse recurso ainda, mas quando ele estiver disponível para todos os usuários, será bastante útil. Pois será possível salvar percursos para posteriormente consultar, mesmo que a pessoa não tenha sinal de internet no momento. Isso é ideal para viagens longas, pois é possível que no meio do trajeto seu sinal caia, mas mesmo se cair, você não ficará perdido.

Saiba informações sobre o transporte público

Outra função pouco usada mas que ajuda várias pessoas, é a função de ver os horários dos ônibus e onde tem algum terminal nas proximidades. Além disso, o aplicativo concede os melhores trajetos e as informações não são limitadas apenas para os ônibus, também há informações sobre metrôs.

Localize seu veículo

Em cidades grandes é comum você esquecer onde estacionou, por conta do grande volume de automóveis que podem ficar na região e alguns devem ser iguais ao seu. Mas para que nunca mais ocorra isso, basta que o condutor ao descer do carro, salve a localização em questão, posteriormente, na volta, basta abrir o aplicativo e conferir onde ele encontra-se.

Está em uma cidade e não conhece nada? Relaxa, o maps vai te ajudar.

Valor dos combustíveis

Talvez você esteja em uma cidade nova e não conhece nada, como por exemplo, os postos de combustíveis, sempre há aqueles que cobram um valor mais em conta em relação aos demais, todavia, não há como saber disso caso você seja novato na área. Mas, com o Google Maps é possível obter essa informação de forma precisa e ele também diz o valor dos postos que estão próximos a você.

Galeria dos melhores lugares

Ao deixar sua localização em tempo real ativada, você acaba tendo alguns benefícios que podem ser usados posteriormente, como por exemplo, saber quantas vezes e em quais horários você frequentou um determinado local. Pode parecer estranho, mas a depender da situação, isso pode te livrar de vários problemas.

