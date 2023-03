Auxílio Gás CANCELADO? Entenda de onde vem essa notícia

O Auxílio Gás foi um benefício que entrou em vigor no ano passado, no governo do Ex-Presidente Jair Bolsonaro e que vem ajudando várias famílias a comprarem o botijão de gás e não se preocuparem com mais uma dívida, todavia, ele foi suspenso neste mês de março, entenda o motivo e se ele irá voltar nos demais meses ou não, a notícia gerou uma grande preocupação em toda a população que depende de tal auxílio.

Por que o benefício foi suspenso neste mês?

Calma! Não ocorreu uma suspensão definitiva, mas é por conta que o benefício é pago de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses. O último pagamento ocorreu em Fevereiro, portanto, o próximo será somente em abril, ficando assim, suspenso agora, em março. Portanto, durante todo o ano, haverá essa suspensão de 1 mês entre um pagamento e outro.

Em síntese, o pagamento do benefício ocorre nos meses pares, ou seja: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Já a pausa ocorre nos meses que são ímpares. Então, não há porque ter medo de não receber mais o dito benefício.

O valor do auxílio gás agora é de 100% da média do preço do gás no mês anterior, ou seja, ele irá subsidiar o valor integral que é necessário para comprar 1 botijão de gás. É exatamente por isso que o programa é tão importante para milhares de famílias brasileiras. Uma vez que anteriormente, era preciso tirar de outros benefícios sociais para conseguir fazer a aquisição.

Não haverá mais a inclusão de novas famílias no benefício

Uma notícia acabou pegando todos de surpresa, uma vez que o Governo anunciou que não haverá mais a inclusão de novos núcleos familiares no benefício do vale gás, ou seja, apenas as famílias que recebiam o valor no ano passado irão continuar recebendo neste ano de 2023.

Como já salientado, os pagamentos são realizados a cada dois meses. E podem ser sacados por intermédio do Caixa Tem ou em alguma agência da Caixa Econômica. O valor é repassado junto com o Bolsa Família, ou seja, a cada 2 meses, algumas famílias irão receber um benefício ‘turbinado’ do programa social, já que irá somar a parcela do Bolsa Família com o valor do auxílio gás.

Assim, ficará R$ 600 fixos + R$ 110 variável, que é referente ao valor do vale gás. E há famílias que irão receber valores que podem ultrapassar os R$ 1.000, caso em seu núcleo tenha crianças com idade inferior a 6 anos, já que para cada criança, terá um adicional de R$ 150.

